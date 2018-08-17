0553 313 94 23

İngilizler duyurdu: Trump Brunson'ı bunun için kullanıyor

İngiliz Financial Times gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın, Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlığı,yaklaşan seçimlerde Evanjeliklerin desteğini almak için kullandığını iddia etti.

17 Ağustos 2018 Cuma 21:43
İngilizler duyurdu: Trump Brunson'ı bunun için kullanıyor

İngiltere merkezli Financial Times gazetesinde "Donald Trump Türkiye ile anlaşmazlığı Evanjelikleri toplamak için kullanıyor" başlıklı bir makale yayımlandı.

Makalede, Trump'ın Türkiye'ye rahip Craig Brunson'ın serbest bırakılması için baskı yaparken, rahibin kendilerinden olduğunu iddia eden Evanjeliklerin de Trump yönetiminin bu çabalarından övgüyle söz ettiği belirtildi. 

Brunson'ın serbest bırakılmaması durumunda Trump'ın Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit ettiği gün, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bir forumda tüm ABD'lilerden Brunson için dua etmelerini istediği anımsatılan makalede, "Pompeo'nun bu sözleri, Türkiye'deki başarısız darbe girişiminin ardından 2016'da tutuklanan ve 20 yıldır bu ülkede yaşayan Kuzey Carolinalı Brunson'ın tutuklanmasını büyük bir olay haline getiren ABD'deki Evanjeliklere yönelikti." değerlendirmesinde bulunuldu. 

Makalede, ABD'deki Evanjeliklerin, Trump'ın Brunson konusundaki çabalarını "dini özgürlüklere destek" olarak değerlendirdiğine dikkat çekilirken, ABD Başkanının da 8 Kasım'daki Kongre seçimleri için bu durumdan çıkar sağlamaya çalıştığı iddiasında bulunuldu. 

"BRUNSON KONUSU EVANJELİKLER İÇİN HASSASİYET NOKTASI"

Makalede görüşlerine yer verilen düşünce kuruluşu Brooking Enstitüsü'nden Amanda Sloat, "Brunson konusu, Cumhuriyetçilerin tabanındaki Evanjelikler için bir 'hassasiyet noktası'. Çünkü Müslümanların çoğunlukta yaşadığı bir ülkede tutulan Hristiyan bir rahibiniz var. Bu, Mike Pence'in en baştan beri desteklediği bir fikir." ifadelerini kullandı. 

Ülkenin başkanlarından Ronald Reagan'ın İç Politika Başdanışmanı olan Gary Bauer de Evanjelik olan ABD Başkan Yardımcısı Pence, Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin uluslararası dini özgürlükler büyükelçisi Sam Brownback gibi isimlerin bu görevlere getirilmesini de Evanjeliklerin olumlu karşıladığını belirtti. 

Son aylarda, Demokrat seçmenlerin, Kongre ara seçimlerine ilişkin anketlerde üstünlük sağladığına işaret edilen makalede, "Trump, Demokratların Kongre'nin kontrolü ele alma ihtimalini bertaraf etmeye çalıştığından, Brunson'ın serbest bırakılmasını sağlayarak, 8 Kasım'daki seçimlerde Evanjeliklerin daha fazla oyunu almak istiyor." görüşüne yer verildi. 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 21:43
  1. Donald Trump
  2. Türkiye
  3. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısır'da feci kaza! Çok sayıda ölü var
    1. Mısır'da feci kaza! Çok sayıda ölü var
    2. Tuzla Piyade Okulu'na FETÖ baskını
    3. Rus vekilden Erdoğan açıklaması:..
    4. Galatasaray'dan ayrılan Carole'ün yeni..
    5. Suriyeliler teşekkür edip ülkelerine..
    6. Empoli Salih Uçan'ı açıkladı
    7. Boluspor dolu dizgin! 2'de 2 yaptı
    8. Hatay valiliğinden "özel güvelik..
    9. Zonguldak Mesut Özil için yürüdü
    10. AB'de yaz saati tartışması!
    11. İngilizler duyurdu: Trump Brunson'ı..
    12. Beşiktaş'ta deprem! Sözleşmesi..
    13. ABD'den Myanmar'a yaptırım kararı
    14. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmen..
    15. Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
    16. Türkiye ve Fransa anlaştı! Harekete..
    17. Trabzon-Sivas maçının ilk 11'leri..
    18. Aydın'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7..
    19. Faciadan dönüldü! Boğaz'da hareketli..
    20. Beşiktaş'ın yeni 10 numarası..
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Gaziantep
    Kurban fiyatları Gaziantep
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi