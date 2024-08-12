İngilizler dünyaya son dakika kodu ile servis etti! Türkiye'nin Suriye'den ne zaman çekileceğini duyurdu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiliz haber ajansı Reuters'a konuştu. Birçok farklı konuda kendisine yöneltilen soruları yazılı olarak yanıtlayan Güler, Türkiye ile Suriye arasında son dönemde gündem olan normalleşme açıklamalarını da değerlendirdi.

Sınırlar güvence altına alındıktan sonra görüşebilir

Güler, Türkiye ve Suriye'nin gerekli şartların sağlanması durumunda bakanlık seviyesinde görüşebileceğini söyledi. Güler, "Suriye ile daha önce Moskova'da olduğu gibi mutabık kalınacak yerlerde, bakanları içeren heyetlerle toplantılar yapılabilir. Türkiye, Suriye'den çekilme koordinasyonunu ancak yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan ve sınırlar güvence altına alındıktan sonra görüşebilir." ifadesini kullandı.

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