İngilizce kursunda 28 Şubat kafası!

İslam ve Peygamber karşıtları Ramazan’da da boş durmadı. İstanbul’da faaliyet gösteren English Council Yabancı Dil Kursları’nın İstanbul’daki bir şubesinde görevli Ceymy isimli öğretmenin, başörtülü bir kursiyere ve Peygamberimiz Hz. Muhammmed’e yönelik skandal nitelikte ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

İslâm karşıtlığı hortladı

Peygamber ve başörtüsü hazımsızlığı şimdi de Kadıköy’de hortladı. Kadıköy ilçesinde faaliyet gösteren bir yabancı dil kursunda, Peygamber Efendimize ve İslam’ın emri olan başörtüsüne yönelik iğrenç bir saldırı gerçekleştiği ortaya çıktı. Mübarek Ramazan ayında gerçekleşen olayda, English Council İstanbul Yabancı Dil Kursları Kadıköy Şubesi’nde görevli Ceymy isimli öğretmenin, başörtülü bir kursiyere ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammmed’e yönelik skandal nitelikte ifadeler kullandığı öğrenildi.

Herkesin ortasında hakaret etti

Cuma günü gerçekleşen skandalda, kursta istihdam edilen öğretmenin, başörtülü kursiyere yönelik, “Reşit olacaksın, erkeklerin baskısı altına girme. Başındaki (başörtüsü) zaten ne olduğunu ele veriyor…”, “Muhammed’in lafları bunlar…” şeklinde haddi aşan rezil ifadelerle saldırdığı belirtildi. Mağdur taraf, herkesin gözü önünde gerçekleşen rezil saldırıyı yargıya taşırken, kamuoyundan ‘Kovun bu hadsizi’ tepkileri yükseldi.

Kurs: Gereken yapılacak

Konuyla ilgili ulaştığımız English Council İstanbul Yabancı Dil Kursları yetkilileri ise skandalı doğruladı. Kurum adına gazetemize açıklamada bulunan hukuk danışmanı Avukat Adil Yarımdağ, “Karşı tarafın şikâyet dilekçesi elimize ulaşır ulaşmaz gereken işlem yapılacak” diyerek, bahse konu öğretmenin iş akdinin en kısa sürede feshedileceğini söyledi.