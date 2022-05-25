İngiliz zenginlerinden Türkiye kararı! Milyon dolarlar ülkeye giriş yapacak

Türkiye’nin sağlık turizmi başarısındaki güçlerden biri de ağız ve diş sağlığı hizmetleri. Özellikle Avrupa ülkeleri açısından bu alanda öne çıkan Türkiye’ye İngiliz jet sosyetesinin ilgisi çok büyük.

Sağlık turizmi pazarı dünyada hızlı bir büyüme ivmesi yakaladı. Bu pastadan hatırı sayılır bir pay alan Türkiye’nin hedefi oldukça fazla. Başta Avrupa olmak üzere yakın coğrafyalarda özellikle saç ekimi gibi estetik konularda öne çıkan çalışmalar olsa da, sağlık turizminin sessiz güçleri de var. Bunların başında dental turizm geliyor. Ağız ve diş sağlığı ve estetiği konusunda Türkiye’ye artan talep her yıl derinleşiyor. Öyle ki dental turizmin, genel sağlık turizmi içinde üçte bir oranında geliri sağladığı tahmin ediliyor. Özellikle Avrupa ülkelerinden artan sayıda kişi her yıl dental turizm vasıtasıyla Türkiye’ye geliyor. Almanya, Fransa ve Belçika’dan gelenlerin sayısı fazla olsa da, İngiliz turistler bu kapsamda harcadıkları para ile bu ülkelerin iki katından fazla gelir getiriyor. Hatta İngiliz üst gelir grubundaki kişiler, yani bölgenin jet sosyete isimleri diş tedavi ve estetik uygulamaları için yıl içinde de Türkiye’yi sıkça ziyaret ediyor.

Her yıl %25 büyüme

Sağlık turizminin dünyada her yıl yüzde 25’e yakın büyümesi öngörülüyor. Avrupa Birliği ülkelerinin ağız ve diş sağlığına ayırdıkları bütçe ise 75 milyar dolar. Türkiye’ye yüzde 25’i diş için olmak üzere 1 milyon sağlık turisti geldiği tahmin ediliyor. Sağlık turizmi gelirinin 3 milyar doları aştığı hesaplanıyor. Bir hastanın tüm harcamalarıyla birlikte 10 bin dolar seviyesinde bir gelir bıraktığı görülüyor.

‘Kıyas bile yapılmaz’

Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar, ağız ve diş sağlığı turizminde Avrupa ülkeleri hastalarının, Türkiye, Polonya, Hırvatistan, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan gibi ülkelerde diş bakımı hizmetleri ararken, Amerikalı hastalar için tercih edilen hedefin Meksika olduğunu söyledi. Türkiye’nin bu ülkeler arasında öne çıktığını ve talebin sürekli arttığını anlatan Uçar, “Hekimlerinin yeteneği, son teknoloji kullanımı, pek çok ülkeye uçuş ağı Türkiye’yi hızla öne çıkarıyor. Sağlık hizmetlerinde zaten Avrupa’dan çok öndeyiz, dental tarafta kıyas bile yapılmaz. Buradaki kliniklerin Avrupa ülkesinde bir anlaşmalı kliniği oluyor. Bu sayede kendi ülkelerindeki muayene ardından süreç yönetiliyor. İngiltere gibi ülkelerden şu anda sadece uçağa atlayıp dişlerine baktırıp geri dönenler var. Jet sosyete Türkiye’den hizmet alıyor” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’ye diş tedavisi için gelen turistlerin öncelikli yönelimleri implant ve gülüş tasarımına. Hospitadent Dental Group CEO’su Diş Hekimi Recep Eşkar, şunları söyledi:

“Hekimlerimizin el becerileri yurt dışında çok ilgi çekiyor. Eğitimleri itibarıyla hasta bakmaya başlayan diş hekimlerimiz o zamanlardan itibaren yurt dışındaki hekimlerden ayrılıyor. Bu beceri, dental hizmetin altyapısıyla güçlendiriliyor. Hep en son teknolojiyi kullanıyoruz. İngiltere son dört senedir genel pazar verileri içinde ciro anlamında bir numaraya yerleşmiş olabilir. Bu alanda sağlıklı veriler olmadığı için bunlar tahminlerimiz. İngiltere’den gelen hastaların ortalama cirosu diğer ülkelerin neredeyse iki katı oluyor.”

IDEX açılıyor

Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD) ve CNR Holding’in organize ettiği İstanbul Uluslararası Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı (IDEX), iki yıllık aranın ardından 26 Mayıs’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor. Dört gün sürecek fuara 80 ülkeden yaklaşık 9 bin yabancı alıcının gelmesi bekleniyor. Fuarda 100’ün üzerindeki üretici özellikle ihracat çalışmalarına odaklanacak. Bölgenin üçüncü en büyük fuarı olan IDEX, Türkiye’nin en büyük yurt dışı alıcısı getiren ihtisas fuarlarından biri olarak biliniyor. Fuarda yaklaşık 200 milyon dolarlık ticaret hacmi bekleniyor.