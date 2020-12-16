  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İngiliz Yüksek Mahkemesi, Heathrow Havalimanı'nın genişletilmesine onay verdi
Aktüel

İngiliz Yüksek Mahkemesi, Heathrow Havalimanı'nın genişletilmesine onay verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 14:16:23 -
İngiliz Yüksek Mahkemesi, Heathrow Havalimanı'nın genişletilmesine onay verdi

LONDRA (AA) - İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Londra'daki Heathrow Havalimanı'nın genişletilmesini durduran yerel mahkeme kararını bozarak, üçüncü pistin yapılması önündeki engeli kaldırdı.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Philip Sales, hükümetin havalimanı politikasını belirlerken iklim değişikliğiyle mücadele taahhütlerini dikkate aldığını belirtti.

Sales, bundan dolayı oy birliğiyle, yerel mahkeme kararına olan itirazı yerinde bulduklarını kaydederek, genişletme çalışmalarına onay verildiğini bildirdi.

İngiltere'nin en büyük havalimanı Heathrow yetkililerinin yaptığı açıklamada ise ek kapasitenin İngiltere'nin ticaret alanında rekabet etmesine, Fransa ve Almanya'daki rakiplere karşı başarı sağlamasına olanak tanıyacağı belirtildi.

Ancak genişletme çalışmasına karşı kampanya yürüten avukatlardan Tim Crosland, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu, korkunç bir karar. Pist planı, iklim değişikliği hedeflerini açık şekilde ihlal ediyor ve devam etmesine izin verilemez. Yargıçların bu kararı nasıl aldığını tahayyül edemiyorum." dedi.

Yerel mahkeme, çevreci gruplarının açtığı bir davaya ilişkin şubat ayında aldığı kararda genişletme çalışmalarında iklim değişikliğiyle mücadele taahhütlerinin dikkate alınmadığına hükmederek üçüncü pistin yapılmasını durdurmuştu.

Heathrow Havalimanı, aralarında İspanyol şirketi Ferrovial (yüzde 25), Katar Yatırım Otoritesi (yüzde 20), Kanada firması CDPQ (yüzde 12,62) ile Çin Yatırım Şirketinin de (yüzde 10) olduğu bir konsorsiyuma ait.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü finans uzmanından bomba dolar tahmini! Tarih verdi
Ekonomi

Ünlü finans uzmanından bomba dolar tahmini! Tarih verdi

Finansal stratejist Tunç Şatıroğlu, dolarla ilgili bomba bir tahminde bulundu. Şatıroğlu, doların Mart ayında 7.26'ya kadar düşeceğini söyle..
Batı Çin aşısını neden istemiyor? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı
Sağlık

Batı Çin aşısını neden istemiyor? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı

Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Türkiye Aşı Çalışma Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal, Batı ülkelerinde Çin aşısının neden tercih edilm..
Didem Arslan Yılmaz hakkında flaş karar! Canlı yayında ilginç anlar
Gündem

Didem Arslan Yılmaz hakkında flaş karar! Canlı yayında ilginç anlar

Avukat Handan Bakbak, katıldığı bir televizyon programında Didem Arslan'ın kendisini azarladığını söyleyerek dava açma kararı aldı...
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay