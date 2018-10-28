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İngiliz yetkiliden Milli Muharip Uçağı açıklaması!

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Chilcott, TF-X Projesi'nin (Milli Muharip Uçak Projesi) Ankara ve Londra arasında yüksek bir güven sağladığını söyledi.

28 Ekim 2018 Pazar 14:24
İngiliz yetkiliden Milli Muharip Uçağı açıklaması!

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli ziyaretler için geldiği İzmir'de, iki ülke arasındaki iş fırsatları ve sığınmacılar üzerine görüşmeler yaptığını ifade etti.

Chilcott, iki ülke arasındaki arasındaki  ticari hacmin 18 milyar sterlin olduğunu anımsattı. Son 7-8 yılda Türkiye'nin İngiltere'ye ihracatının yüzde 50 arttığını dile getiren Chilcott, "Birleşik Krallık da çok sayıda Türk malı alıyor. Biz Türk malları için ikinci büyük marketiz." dedi.

Savunma iş birliği

Türkiye'nin muharip uçağı TF-X'in tasarım öncesi aşamasında İngiltere'yle iş birliği anlaşması imzalandığını hatırlatan Chilcott, "TF-X Projesi, Ankara ve Londra arasında yüksek bir güven sağladı." şeklinde konuştu.

Projenin henüz ilk aşamada olduğunu vurgulayan Chilcott, İngiliz şirketlerinin TAI ile çok yakın çalıştığını kaydetti.

Chilcott, ilk aşamanın başarılı biteceğini düşündüklerini kaydederek, "Uçağın motorunu kimin dizayn edeceği konusunda henüz karar verilmedi. Çalışmalar devam ediyor. Hem İngiliz hem Türk tarafı için çok başarılı bir proje olacağına eminim." ifadelerini kullandı.

"Türkiye tatil için çok güvenli"

İngiliz turistlerin Türkiye'yi sevdiğini dile getiren Chilcott, şöyle konuştu:

"Bu yılın 9 ayı ile geçen senenin aynı dönemini karşılaştırdığımızda Türkiye'ye gelen İngiliz turist sayısında önemli bir artış söz konusu. Yıl sonunda 2 milyondan fazla İngiliz turistin Türkiye'yi ziyaret etmesini bekliyoruz. İngiliz turistlerin Türkiye ziyaretlerine ilişkin hiçbir şikayet duymadım. Türkiye tatil için çok güvenli bir ülke. İngilizler için çok keyifli, güzel hava, sahiller, güneş, deniz... Türkiye'ye gelen İngiliz turist sayısının artmasını bekliyoruz. Bu durumdan çok mutluyuz."

"Türkiye'nin çabasının hepimize örnek olması"

 Sığınmacıların ülkelerini terk etmelerine neden olan durumun ortadan kaldırılması gerektiğine dikkati çeken Chilcott, "Tüm dünyanın, Türkiye'nin sığınmacıları ağırlamaktaki cömertliğine hayranlıkla bakması gerekiyor. Türkiye sığınmacılara kollarını açıyor ve bu ağır sorumluluğu geleneksel bir misafirperverlikle yapıyor. Türkiye'nin çabasının hepimize örnek olması lazım ki bu duruma da çok büyük saygı duyuyoruz." diye konuştu.

 Suriyelilerin ülkelerine dönmesini sağlayacak koşulların oluşturulması gerektiğini ifade eden Chilcott, uluslararası toplumun da Türkiye'nin bu çabalarını finansal ve diğer yönlerden desteklemesi gerektiğine işaret etti.

 "Türkiye'nin yaklaşımını doğru buluyoruz"

 Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınadıklarını hatırlatan Chilcott, "Türkiye'nin bu olaya yaklaşımını doğru buluyoruz. Uluslararası toplumun da desteklemesi gerektiğini düşünüyoruz. Suudi Arabistan'ın soruşturmada Türkiye ile iş birliği içerisinde olması lazım. Bu çok önemli. Olanlar hakkında şeffaf ve açık olmaları lazım." diye konuştu.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 14:24
  1. İzmir
  2. İngiltere Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott
  3. Milli Muharip Uçak Projesi
  4. TF-X milli muharip savaş uçağı
  5. Açıklama
  6. Türkiye
  7. İngiltere

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