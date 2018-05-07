İngiliz turist otel odasında hayatını kaybetti

Bir haftalık tatil için eşiyle Marmaris'e gelen İngiliz David Thomas Gray, Kemeraltı Mahallesi'ndeki bir otele yerleşti.

Tatillerinin ikinci günü sabahı otel görevlilerinden yardım isteyen eşi, Gray'i uyandıramadığını söyledi.

İhbar üzerine olay yerine polisle gelen sağlık görevlileri Gray'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşinin ifadesine göre Gray'in çok sayıda ilaç kullandığı, şeker ve tansiyon gibi hastalıkları bulunduğu, bu yüzden ölmüş olabileceği belirtildi.

İngiliz turistin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



