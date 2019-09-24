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İngiliz tur operatörü Thomas Cook battı

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu’ndan (CAA) yapılan açıklamaya göre 178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti.

24 Eylül 2019 Salı 10:13
İngiliz tur operatörü Thomas Cook battı

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti. İngiliz Sivil Havacılık Kurumu’ndan (CAA) yapılan açıklamaya göre Thomas Cook’un, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildi. Böylece 178 yıllık Thomas Cook, şirketi kurtarmak için yapılan son dakika görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine resmen battı.

150 bin ingiliz turist açıkta kaldı

Şirketin iflasıyla İngiltere’de 9 bin, tüm dünyada 20 bin kişi işi kaybetmiş oldu. Gelişmenin ardından Türkiye’nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden, İngiliz vatandaşlarının geri getirilmesi için operasyon başlatıldı. Bu operasyon kapsamında 150 binden fazla İngiliz tatilcinin ülkelerine geri getirilmesi amaçlanıyor.

50 milyon euroluk destek

Thomas Cook’un iflasını değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turistlerin mağdur edilmeyeceğini ve İngiliz otoritesi güvencesinde olduklarını söyledi. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la görüşme yaptığını belirten Bakan Ersoy, etkilenen kuruluşlara kredi paketi hazırlığı içinde olunduğunu ve 50 milyon euroluk bir paketin hazırlanabileceğini söyledi. Antalya Valiliği de iflasa ilişkin mağduriyetlerin yaşanmaması için kriz masası oluşturdu.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 10:13
  1. İngiliz tur operatörü Thomas Cook
  2. İngiliz Sivil Havacılık Kurumu (CAA)
  3. Thomas Cook
  4. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  5. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  6. Antalya Valiliği

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