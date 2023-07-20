İngiliz tahvilleri yatırımcıların gözünden düştü!

Yüksek enflasyon, ekonomik belirsizlik ve olası bir mortgage krizi riski altında olan İngiltere tahvil piyasası diğer gelişmiş ekonomilere göre yüksek getiri sağlamasına rağmen büyük yatırımcılardan talep görmüyor.

Küresel piyasalardaki dev yatırımcılar diğer gelişmiş ekonomilerden görece daha yüksek getirili tahviller sağlamasına rağmen İngiltere piyasasından uzak durduklarını söylüyor. Yatırımcıların İngiliz yaldızlı tahvillerinden uzak durmasının sebebi ise ülkedeki enflasyon sorununun borçlanma maliyetlerini daha da yükselteceği endişesi.

Financial Times’ın haberine göre yatırımcıların İngiliz tahvil piyasasına girme konusundaki isteksizliği yaldızlı tahvil getirilerini rakibi nitelikteki birçok tahvil piyasasına karşı daha yüksek seviyeye çıkardı. Rekor getiriler sağlayan yaldızlı tahviller için alıcı bulunmaya çalışılırken İngiltere hükümetinin maliyesi üzerinde de daha fazla baskı oluşuyor.

JPMorgan Varlık Yönetimi Piyasa Stratejisti Hugh Gimber konuyla ilgili açıklamasında, “Daha zorlu enflasyon zemini, daha zorlu işgücü piyasası ve İngiltere Merkez Bankası (BOE) için daha büyük zorlukların olması nedeniyle İngiltere devlet tahvilleri için daha büyük bir risk primine ihtiyacınız var” dedi.

Düşen tahvil fiyatları İngiltere’nin borçlanma maliyetlerinin bu yıl rakibi olan ekonomilerin üzerine çıktığı anlamına geliyor. ABD tahvilleri %3,8 ve Alman tahvilleri %2,5 getiri sağlarken İngiliz yaldızlı devlet tahvilleri ise %4,4 oranında getiri veriyor.

Gimber İngiltere’de şu an sunulan daha yüksek faizlerin bile diğer egemen tahvil piyasalarına kıyasla yaldızlı tahvilleri daha cazip hale getirmediğini söyledi.

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Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre geçtiğimiz hafta açıklanan ABD enflasyon verileri temmuz ayında %3 seviyesine geriledi. Euro Bölgesi’nde ise enflasyon %5,5’e kadar düştü. Ancak İngiltere’de ise bugün açıklanan veriler itibariyle enflasyon %7,9’a geriledi. Bir önceki ay %8,7 olan İngiltere enflasyonundaki bu düşüş beklentilerin üzerindeydi. Ancak fon yöneticileri İngiliz ekonomisini ‘saatli bomba’ olarak tanımlıyor.

Diğer gelişmiş ülkelerin aksine İngiltere’de konut sahiplerinin kısa vadeli mortgage ödemeleri her iki yılda bir yenileniyor. Geçen yıl BOE, 2026’nın sonuna kadar, 1 milyon İngiltere hane halkının mortgage ödemelerindeki artış yüzünden 500 sterlin ve üzerinde bir yükün altında kalacağını açıkladı.

Söz konusu tablo BOE’yi zorlu bir pozisyonda bırakıyor. Almanya’nın en büyük varlık yöneticisi Union Investment’ın Sabit Getiriler Başkanı Christian Kopf, “İngiltere’de çok sorunlu bir enflasyon yörüngesi var ve mali makamların olası bir mortgage krizine nasıl tepki vereceği belli değil” açıklamasında bulundu. Alman varlık yöneticisi yaldızlı tahvillere “çok az” seviyelerde yatırım yapıyor.

Kopf, “Çok sayıda şey ters gidebilir. İngiltere Merkez Bankası faizleri gerekenden daha az artırabilir ve enflasyon hedefini yükseltebilir. Zira mevcut hedef mortgage faizleri için çok acı verici ve hükümetin borç GSYİH oranlarında daha fazla bir artışın önlenmesi için gerekli ayarlamaların yapılamaması riski de var” açıklamasında bulundu.

Yatırımcılar İngiltere’nin para politikası rotasının daha az öngörülebilir hale gelmesi nedeniyle diğer tahvil piyasalarına oranla ada ülkesine daha temkinli davranıyor. Geçen ay BOE’nin politika faizlerini %0,5 artırmış ve %5 seviyesine yükseltmişti. Ancak piyasalar bu kararı şaşkınlıkla karşılamıştı.

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