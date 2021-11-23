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Ekonomi İngiliz son dakika olarak duyurdu! 100 milyar dolarla Türkiye'ye geliyor
Ekonomi

İngiliz son dakika olarak duyurdu! 100 milyar dolarla Türkiye'ye geliyor

İngiliz haber sitesi, Yarın Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yüz yüze görüşme gerçekleştirecek olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın, Türkiye'ye 100 milyar dolar yatırım yapma planının olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 17:14:00 -
İngiliz son dakika olarak duyurdu! 100 milyar dolarla Türkiye'ye geliyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye gelecek.

31 Ağustos'ta telefon görüşmesi gerçekleştiren iki lider, yüz yüze görüşmelerinde iki ülke ilişkileri, bölgesel ve uluslararası meseleleri değerlendirecek.

BAE'nin gündemi Türkiye'de yatırım

Görüşmenin en önemli gündem maddelerinden birini, BAE'nin Türkiye'ye olası yatırımları oluşturuyor.

Londra merkezli haber sitesi Middle East Eye, "güvenilir bir kaynağa" dayandırdığı haberinde, El Nahyan'ın Türkiye'de yapmak istediği yatırımların tutarına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

100 milyar dolarlık yatırım planı

Zayed'in, bu yılın başlarında 100 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazır olduğunu Erdoğan'a söylediği belirtildi.

Konuyla ilgili diğer kaynakların ise miktarın en az 10 milyar dolar düzeyinde olduğunu aktardı. "Her iki miktar da Türkiye ekonomisi için etkili rakamlar." ifadesine yer verildi.

BAE'li şirketin ilgilendiği alanlar

Abu Dabi Yatırım Otoritesi ve Abu Dabi Kraliyet Ailesi'ne yakın şirketlerin, Türkiye'de sağlık, finansal teknoloji hedefleri ve diğer sektörlerle ilgili 3 milyar ila 4 milyar dolarlık yatırımı değerlendirdikleri kaydedildi.

Haberde, "Türk yetkililer, yatırımın her iki taraf için de kazan-kazan olacağını söylüyor." görüşü paylaşıldı.

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