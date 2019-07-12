İngiliz savaş gemisi yola çıktı Basra ve Umman Körfezi'ndeki askeri varlığını artırmak isteyen İngiltere'nin Körfez'e ikinci bir savaş gemisini yollayacağı belirtildi.

İngiliz medyası, İngiltere'nin Basra ve Umman Körfezi'ndeki askeri varlığını artırma kapsamında, HMS Duncan isimli Type 45 Destroyer tipi savaş gemisini göndereceğini duyurdu. Sky News'in haberine göre, HMS Duncan, Kraliyet Donanması'na ait HMS Montrose ve ABD müttefikleri ile beraber hareket edecek. Ayrıca, HMS Duncan’ın gönderilmesinin İngiltere ve İran arasındaki krizin daha da derinleşmesine yol açabileceği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.