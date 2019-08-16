İngiliz şarkıcı Anne Marie Antalya'da konser verecek

ANTALYA (AA) - İngiliz şarkıcı Anne Marie, Antalya'da sevenleriyle buluşacak.

Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen ve ünlü şarkıcıları konuk eden "Regnum Live in Concert" serisi kapsamında şarkıcı Anne Marie konser verecek.

James Arthur, Jason Derulo ve Jennifer Lopez performansından sonra bu yılki Regnum Live in Concert serisinin son sahne performansını Anne Marie yapacak.

Aynı etkinlik kapsamında geçen yıl da konser veren İngiliz şarkıcı, 25 Ağustos'ta Antalya'da ikinci kez sevenleriyle buluşacak.

Anne Marie, geçen yılki konserinde "Ülkenizi çok seviyorum ve bu yıl sahne aldığım Antalya'yı da çok sevdim. Gerçekten evim gibi hissettiğim bir deneyim oldu. Seneye tekrar gelmek istiyorum." demişti.