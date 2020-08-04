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Dünya

İngiliz prensin sapkınlığını anlattı

ABD’li sapkın milyarder Epstein’ın eski dostu olan Maxwell’in yargılandığı davada ifade veren Virginia Giuffre, İngiliz prens Andrew’in “Mide bulandırıcı” bir ahlaksızlığa sahip olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 10:47:00 -
İngiliz prensin sapkınlığını anlattı

Tutulduğu hücrede intihar eden ABD’li sapkın milyarder Jeffrey Epstein’ın eski kız arkadaşı İngiliz vatandaşı Ghislaine Maxwell’in  yargılandığı davada İngiliz prensi Andrew’un sapkınlıkları bir bir ortaya döküldü. Tutuklanan Maxwell de Epstein gibi seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmak ve yalancı şahitlik yapmakla suçlanıyor. Maxwell, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ikinci oğlu Prens Andrew’in da yakın arkadaşıydı. Maxwell’in davasında ifade veren ve Prens Andrew’in kendisiyle iki gün geçirdiğini söyleyen Virginia Giuffre’nin sözleri şok etti. Giuffre, prensin çok tuhaf cinsel tercihlerinin olduğunu ve bunların midesinin kaldırmakta zorluk çekeceği türden şeyler olduğunu belirtti. Sapıklıkları bir bir anlatılan prensin ayak fetişisti olduğu tüm dünyada yankı buldu.

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Yorumlar

murat

böyle ingilizlerle ilgili yaptığınız haberler yediği içtiği ayrı gitmeyen reisinizin ağrına gitmesin.
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insanoğlu

Okuduğunu anlamayan, ingilizi dost zanneder tabiki...
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