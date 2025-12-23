  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bilim dünyasını şaşırtan olay! Dünya'nın etrafında yeni bir koruma kalkanı

Türkiye'deki manevi çöküşün son perdesi: Namazla dalga geçme akımı!

Dilek İmamoğlu’nun danışmanına sultan Maaşı! Cumhurbaşkanı 252 bin lira, İmamoğlu’nun danışmanı 340 bin lira maaş alıyor

Rusya'da 3 günde 2. bombalı saldırı gerçekleştirildi Yine Moskova Yine bomba

Akım dediğin böyle olur! Camiler sabah namazında doldu taştı

Venezuela’dan ABD’ye zehir zemberek "korsanlık" suçlaması! Özgürlük palavraları bitti, niyet petrole çökmek

Şifa için Akşemseddin Hazretlerinin asasını sürmüştü! Cübbeli Ahmet sol gözünü tamamen kaybetti

Finansman maliyetleri düştü yatırımlar arttı

Meloni'den personeline şok motivasyon: "Merak etmeyin, 2026 daha zor olacak!"

Dünyayı Sarsacak Epstein İtirafı: "Trump Ve Clinton İsrail’in Esiri!"
Aktüel İngiliz müzik efsanesi hayatını kaybetti: 75 yaşındaki müzisyen 90'lı yılların başında 1 numaraydı
Aktüel

İngiliz müzik efsanesi hayatını kaybetti: 75 yaşındaki müzisyen 90'lı yılların başında 1 numaraydı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İngiliz müzik efsanesi hayatını kaybetti: 75 yaşındaki müzisyen 90'lı yılların başında 1 numaraydı

Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen 74 yaşında hayatını kaybetti. 75 yaşındaki müzisyen 90'lı yılların başında çıkan "The Road to Hell" ve "Auberge" isimli iki stüdyo albümü listelerde bir numaraya yerleşmişti.

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Chris Rea'nın bir süredir tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ailesinin yaptığı açıklamada, ünlü sanatçı Rea'nın, küçük bir rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede "huzur içinde" hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

75 yaşındaki müzisyen vefat etti!

Özellikle "Driving Home for Christmas" parçasıyla bilinen, "Fool (If You Think It's Over)" ve "Let's Dance" şarkılarıyla 70'li ve 80'li yıllarda İngiltere'de çıkış yapan sanatçı, 74 yaşında hayatını kaybetti.

90'lı yılların başında çıkan "The Road to Hell" ve "Auberge" isimli iki stüdyo albümü, ülkesinde listelerde bir numaraya yerleşmişti.

Müziğinde blues, pop, soul ve soft rock türlerini harmanladığı 25 albüm çıkaran Rea, 30 milyondan fazla albüm satmıştı.

İngiltere'nin Middlesbrough kentinde 1951'de dünyaya gelen Rea, henüz 21 yaşındayken gitarla tanışmıştı.

Rea, pankreas kanseri de dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunları yaşamış 2016'da felç geçirmişti.

Son yıllarda pop müzikten uzaklaşan sanatçının, blues tarzda birkaç albümü piyasaya sürülmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23