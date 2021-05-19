İngiliz milletvekilinden hükümete tepki: Filistin'de daha kaç çocuk ölmeli?

İngiltere'de bazı milletvekilleri hükümetten işgalci İsrail'in mazlum Filistin halkına yaptığı zulümler için yaptırım uygulanmasını ve silah satışlarının durdurulmasını istedi.

Orta Doğu'dan Sorumlu Bakan James Cleverly, Avam Kamarası'nda düzenlenen "İsrail Gazze Ateşkesi Acil Sorular" başlıklı programda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

İngiliz hükümetine İsrail tepkisi

Programda söz hakkı alan İşçi Partisi Milletvekili Richard Burgon, İngiliz hükümetine seslenerek, "İsrail'i, Filistinlilere yönelik savaşını durdurmaya zorlamak için daha fazla ne kadar Filistinli çocuk öldürülmeli, daha fazla ne kadar Filistinlinin evi yerle bir edilmeli, daha fazla ne kadar Filistinlinin okul ve evleri bombalanmalı? Filistin'i devlet olarak tanımanın zamanı geldi çünkü onların da var olma hakkı var." ifadesini kullandı.

'Silah satışını durdurun'

Burgon, hükümete, Filistin'e yönelik saldırılarıyla uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'e silah satışlarını durdurması ve yaptırım uygulaması çağrısında da bulundu.

İşçi Partisi'nin Filistin asıllı Milletvekili Leyla Moran, geçen hafta parlamentodaki konuşmasında hayatını kaybeden 14 Filistinli ve 1 İsrailli çocuğun ismini okuduğunu, şu an İsrail'in bombalarıyla hayatını kaybeden çocukların sayısının 63'e yükseldiğini kaydetti.

'İngiliz hükümeti tarihi sorumluluktan kaçtı'

"Acil ateşkese ihtiyacımız var. İngiltere, bunu isteyen bir BM kararının ana sponsoru olmayı Fransa'ya bırakmamalıydı." diyen Moran, İngiliz hükümetinin tarihi sorumluluktan kaçtığını ve artık adım atma zamanının geldiğini söyledi.