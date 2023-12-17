  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İngiliz milletvekili İsrail'e karşı harekete geçti
Dünya

İngiliz milletvekili İsrail'e karşı harekete geçti

Yeniakit Publisher
2023-12-17 03:34:00 -
İngiliz milletvekili İsrail'e karşı harekete geçti

İngiltere'de, bağımsız milletvekili Claudia Webbe, İsrail'in, Gazze'de işlediği savaş suçlarının soruşturulması ve yargılanması için başvuruda bulundu.

Webbe, İngiltere Parlamentosu'nda milletvekillerinin katıldığı bir oturumda, İsrail hükümetinin, soykırım ve insanlığa karşı suçlar dahil Filistin halkına karşı işlediği savaş suçlarının soruşturulması ve yargılanması çağrısıyla UCM'ye resmi şikayette bulunduğunu duyurdu.

Milletvekili Webbe, İsrail'in savaş suçlarına ya da Filistin'e karşı her gün işlediği vahşete ortak olmayacağının altını çizerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı sonucu meydana gelen yıkımın büyüklüğüne değindi.

İsrail'in saldırılarının, en az 10 bini çocuk olmak üzere 20 binden fazla sivilin ölümüne, sayısız kişinin de sakat kalmasına neden olduğunu belirten Webbe, "İsrail'in, Gazze halkının ihtiyaç duyduğu yardımın sadece bir kısmına izin vermesi ve Birleşmiş Milletler'in (BM), kamyonlarının çoğunun imha edilmesi nedeniyle yardımları etkili şekilde dağıtamaması sonucu açlık ve hastalıktan ölenlerin sayısı daha da kötü olacak." dedi.

Claudia Webbe, İsrail'in saldırılarında 150'den fazla BM personelinin de öldürüldüğüne dikkati çekerek, İsrail hükümetinin, durumdan BM'yi sorumlu tuttuğunu ve insani yardımı savaş silahı olarak kullandığını, İsrailli bakanların da Gazze'ye nükleer bomba atmayı dahi önerdiğini hatırlattı.

"Ben suç ortağı olmayacağım"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçmenlerinden, acil ateşkes çağrısında bulunan 6 binden fazla mektup ve e-posta aldığını söyleyen Webbe, ailesini enkaz altında kaybeden ve Gazze'deki sevdikleri ile arkadaşları için umutsuzca endişelenen çok sayıda kişiyi teselli ettiğini ve sessiz kalmayacağını dile getirdi.

İngiliz milletvekili​​​​​​​ Webbe, "Toplu cezalandırma bir savaş suçudur, nüfusun zorla nakledilmesi bir savaş suçudur, ayrım gözetmeksizin bombalama ve siviller üzerinde beyaz fosfor kullanımı ki bu şimdi Uluslararası Af Örgütü tarafından da teyit edildi, bir savaş suçudur. Ben suç ortağı olmayacağım." diye konuştu.

Webbe, UCM'ye yapılan resmi şikayeti imzaladığını, çünkü sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, İngiltere Parlamentosu'ndaki meslektaşlarını da aynı şekilde hareket etmeye davet etti.


Kaynak: AA

İsrail açıkladı: Gazze'deki 3 esirimizi yanlışlıkla öldürdük
İsrail açıkladı: Gazze'deki 3 esirimizi yanlışlıkla öldürdük

Gündem

İsrail açıkladı: Gazze'deki 3 esirimizi yanlışlıkla öldürdük

Netanyahu görüşmeyi reddetti! İsrailli esirlerin aileleri açlık grevi başlatıyor
Netanyahu görüşmeyi reddetti! İsrailli esirlerin aileleri açlık grevi başlatıyor

Gündem

Netanyahu görüşmeyi reddetti! İsrailli esirlerin aileleri açlık grevi başlatıyor

Ticaret Bakanı İsrail'e giden gemileri açıkladı
Ticaret Bakanı İsrail'e giden gemileri açıkladı

Gündem

Ticaret Bakanı İsrail'e giden gemileri açıkladı

İsrail'in milyon dolarlık trol örgütü ifşa oldu!
İsrail'in milyon dolarlık trol örgütü ifşa oldu!

Dünya

İsrail'in milyon dolarlık trol örgütü ifşa oldu!

İsrail esirleri canlı bomba olarak kullanıyor
İsrail esirleri canlı bomba olarak kullanıyor

Dünya

İsrail esirleri canlı bomba olarak kullanıyor

İsrail'den itiraf! Yanlışlıkla öldürüldüler
İsrail'den itiraf! Yanlışlıkla öldürüldüler

Gündem

İsrail'den itiraf! Yanlışlıkla öldürüldüler

Gazze'deki İsrail ablukası sebebiyle engelli bir çocuk açlıktan can verdi!
Gazze'deki İsrail ablukası sebebiyle engelli bir çocuk açlıktan can verdi!

Dünya

Gazze'deki İsrail ablukası sebebiyle engelli bir çocuk açlıktan can verdi!

Lanetli topluluk! İsrail halkının çoğu Gazze'deki katliamın sürmesini istiyor!
Lanetli topluluk! İsrail halkının çoğu Gazze'deki katliamın sürmesini istiyor!

Dünya

Lanetli topluluk! İsrail halkının çoğu Gazze'deki katliamın sürmesini istiyor!

Emekli general açıkladı: 5 kişilik suikast timi İsrail'den o şehrimize geldi, havaalanındaki tüm bilgisayarlar bozuldu
Emekli general açıkladı: 5 kişilik suikast timi İsrail'den o şehrimize geldi, havaalanındaki tüm bilgisayarlar bozuldu

Gündem

Emekli general açıkladı: 5 kişilik suikast timi İsrail'den o şehrimize geldi, havaalanındaki tüm bilgisayarlar bozuldu

'Uğur Mumcu'yu İsrail öldürttü!'
'Uğur Mumcu'yu İsrail öldürttü!'

Gündem

'Uğur Mumcu'yu İsrail öldürttü!'

İsmi açıklanmayan İsrail ordu yetkilisinden şoke eden itiraf! "Yanlışlıkla" öldürüldü, 3 esir beyaz bayrak taşıyor!
İsmi açıklanmayan İsrail ordu yetkilisinden şoke eden itiraf! “Yanlışlıkla” öldürüldü, 3 esir beyaz bayrak taşıyor!

Dünya

İsmi açıklanmayan İsrail ordu yetkilisinden şoke eden itiraf! “Yanlışlıkla” öldürüldü, 3 esir beyaz bayrak taşıyor!

İsrail askerlerinin inlerine girdiler
İsrail askerlerinin inlerine girdiler

Dünya

İsrail askerlerinin inlerine girdiler

Yahudi uzman canlı yayında "Bir ayet var, Allah sabredenlerle beraberdir" dedi! Stüdyo buz kesti, İsrail sallandı
Yahudi uzman canlı yayında "Bir ayet var, Allah sabredenlerle beraberdir" dedi! Stüdyo buz kesti, İsrail sallandı

Gündem

Yahudi uzman canlı yayında "Bir ayet var, Allah sabredenlerle beraberdir" dedi! Stüdyo buz kesti, İsrail sallandı

İsrailli Yahudi subay: 5 dakikada bir asker kaybediyoruz! Detayı dikkat çekti! Gören şoka girdi, dondu kaldı! Tüm dünya odaklandı
İsrailli Yahudi subay: 5 dakikada bir asker kaybediyoruz! Detayı dikkat çekti! Gören şoka girdi, dondu kaldı! Tüm dünya odaklandı

Dünya

İsrailli Yahudi subay: 5 dakikada bir asker kaybediyoruz! Detayı dikkat çekti! Gören şoka girdi, dondu kaldı! Tüm dünya odaklandı

Al Jazeera, katil İsrail'i UCM'ye şikayet edecek
Al Jazeera, katil İsrail'i UCM'ye şikayet edecek

Dünya

Al Jazeera, katil İsrail'i UCM'ye şikayet edecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yahudi uzman canlı yayında
Gündem

Yahudi uzman canlı yayında "Bir ayet var, Allah sabredenlerle beraberdir" dedi! Stüdyo buz kesti, İsrail sallandı

Geçmişte Hamas için skandal önerilerde bulunan İsrailli uzman Mordechai Kedar çark ederek dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Bu takviye tehlike saçıyor! Çocuğunuz uyusun diye bu hatayı sakın yapmayın
Sağlık

Bu takviye tehlike saçıyor! Çocuğunuz uyusun diye bu hatayı sakın yapmayın

Son dönemde ebeveynlerin çoğu çocuklarını uyutmak için reçetesiz olarak melatonin içerikli takviyeler kullanıyor. Uzmanlar ise bu ürünlere k..
Pazar günü hava nasıl olacak? Ortaya çıkan il il hava durumu tahminleri: Meteorolojik uyarı, İstanbul'da yağıştan sonra tahmin
Yaşam

Pazar günü hava nasıl olacak? Ortaya çıkan il il hava durumu tahminleri: Meteorolojik uyarı, İstanbul'da yağıştan sonra tahmin

Pazar günü hava nasıl olacak? yeni yıl öncesinde Meteoroloji dikkat çeken uyarılarda bulundu. İşte 17 Aralık il il hava durumu tahminleri. M..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23