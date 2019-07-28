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İngiliz medyası gerçekleri duyurdu! Camiye gidebilmek için okulu kırdılar

Londra'da soyguncular tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil ve Sead Kolasinac'ın çocukluktan beri arkadaş oldukları ortaya çıktı.

28 Temmuz 2019 Pazar 12:00

Mesut Özil ve Kolasinac Londra'da soyguncular tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Özellikle herkes Sead Kolasinac'ın araçtan inerek saldırganları engellemeye çalışmasını merak ediyordu. İkilinin çocukluktan beri arkadaş oldukları ortaya çıktı.

Mesut Özil'i korumak için bıçaklı hırsızlık saldırısında adeta canını siper eden Sead Kolasinac'ın neden bu fedakarlığı yaptığını herkes merak ediyordu.

Dail Mail'in bütün detaylarıyla aktardığı kader arkadaşlığının arkasındaki hikayenin özeti şöyle: Bosna soykırımından kaçan baba Faik, Almanya'ya yerleşti. Burada dünyaya gelen Kolasinac, 5 yaşında Schalke 04'ün alt yapısındayken Mesut'la tanıştı. Dostlukları hep devam etti. Çocukluk yaşlarında camideki din derslerine gitmek için birlikte okulu kırdıkları zamanlar oldu. Mesut Özil, yakın dostu olan Kolasinac'ın Arsenal'e transfer olmasında da önemli bir rol üstlendi.

Gelinlik aynı yerden

Kolasinac'ı kanatlarının altına aldı. Nişanlısı Amine Gülşe ile birlikte Kolasinac'ın çocukluk arkadaşı Bella ile evlendiği törene katıldı. Destroyer ve The Tank gibi lakapları bulunan Sead Kolasinac'ı babası, "Oğlumun fiziksel özellikleri ailenin Boşnak köklerine dayanıyor. Her şey genetik" diye özetliyor. Hatta hem Bella hem de Amine gelinliklerini aynı tasarımcıya yaptırdı. Kolasinac'ın Mesut'u canı pahasına savunmasının altında yıllar var."

Demirle vurup tuğla attılar

10 dakikalık kovalamaca da haydutlar demir çubukla Mesut'un arabasına vurup, üzerine tuğla attılar. Bu sırada içeride bulunan futbolcuların eşi dehşet yaşadı. Mesut Türk restoranı arayıp, "Polise haberverin, geliyoruz" dedi. Çalışanlar hemen yardıma koştu, gaspçılar kaçtı.

Eşlerini korudu

Kolasinac'ın saldırganlara müdahale ederken Mesut'un arabayla hareket etmesi, "Arkadaşını bırakıp kaçtı" yorumlarına neden oldu. İngiliz basını Mesut'un o sırada arabada olan ve çok korkan eşlerini olay yerinden uzaklaştırdığını, daha sonra Kolasinac'ı da alarak 10 dakika ileride bulunan Türk restoranına gittiğini bildirdi. Mesut'un aracını takip eden 2 saldırgan restoranda bulunan çalışanların müdahalesiyle kaçtı.

Carroll'u da soymaya kaltılar

İngiliz basını daha önce bu bölgede yaşanan pek çok gasp olayını şöyle aktardı:

1. 2016'da West Ham'ın oyuncusu Andy Carroll'ın 22 bin poundluk saatini almak için silahlı 2 motosikletli önünü kesti, otoparka sığınarak kurtuldu.

2. 2018'de komedyen Michael McIntyre, aynı yerde çekiçle camları kıran kişiler tarafından soyuldu, saati çalındı.

3. İngiliz Muhafazakar Parti vekili G.Osborne aynı akibete uğradı.

4. Yine motosikletli soyguncular Londra Merkezi'nde bir kuyumcuya saat alma bahanesiyle girdi ve kuyumcuyu soydu, sadece 'Satın alacağız' dedikleri saati kuyumcuya bıraktılar.

5. Crystal Palace'nin sahibi Simon Jordan da Maserati aracında aynı akıbete uğradı, 127 bin poundluk saati çalındı.

6. 2010'da Formula 1 kralı Bernie Ecclestone, 200 bin poundluk mücevherlerini kaptırmamaya çalışırken ağır şekilde yaralandı.

7. Futbolcu Joe Cole ile evli olan model C.Zucker, 2010'da motorlo 8 haydut tarafından kaçırıldı.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 12:00
  1. Mesut Özil
  2. Kolasinac
  3. Londra
  4. Schalke 04
  5. Bosna soykırımı
  6. Almanya
  7. Arsenal
  8. Türk restoranı
  9. West Ham
  10. Andy Carroll
  11. bıçaklı saldırı

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