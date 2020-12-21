İngiliz mağazaları "tedarik zincirinin aksamasından" endişeli

LONDRA (AA) – Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türüne karşı Fransa'nın uyguladığı sınır kısıtlamaları nedeniyle İngiltere’de perakende mağazalarının tedarik zincirinde aksamaların yaşanmasından endişe ediliyor.

İngiliz Yiyecek ve İçecek Federasyonu’ndan (FDF) yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen FDF Üst Yönetici Ian Wright, İngiltere’nin Fransa ile olan bağlantısının kesilmesinin Noel ve yeni yıl tatili öncesinde taze gıda tedarikinde ciddi akşamlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Konuya ilişkin olarak Britanya Perakende Konsorsiyumu Gıda Sürdürülebilirlik Direktörü Andew Opie ise, “İki ülke arasında sınır trafiğinin kesilmesi, yoğun olan Noel öncesinde temel ithalat ve ihracat ürünlerinin ticaretine ilişkin zorluk yaratıyor.” ifadesini kullandı.

Karşılıklı ticaretin aksama olasılığının olduğunun altını çizen Opie, Avrupa Birliği’nden (AB) İngiltere’ye gelecek nakliyecilerin zamanında ülkelerine geri dönebileceklerinin garantisi olmaksızın yola çıkmayabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiliz yayın kurumu BBC’ye bu sabah yaptığı değerlendirmede, “Mağazalar iyi derecede stoklanmış durumda. Kısa vadede, önümüzdeki 48 saat gibi, bu (Fransa’nın İngiltere sınırını kapatması) tedarik açısında mesele değil. Fakat biz bu konunun çözümlenmesini çok istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's de bugün yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türü nedeniyle Fransa'nın uyguladığı kısıtlamalar yüzünden bazı ürünlerin bitebileceği uyarısını yapmıştı.

Fransa, yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere'yle olan sınırını 48 saatliğine kapatma kararı almış, bunun üzerine Dover Limanı'nda tır kuyrukları oluşmaya başlamıştı.

İki ülke arasında, Noel öncesi gibi, yoğun dönemlerde günde ortalama 10 bin nakliye aracı faaliyet gösteriyor.