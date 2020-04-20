İngiliz kulübünün satışı tamamlandı

Futbolda ciddi bir yatırım yapmak isteyen ve İngiltere Premier Lig’e yönelen Prens Salman önderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu Newcastle United ile yapılan görüşmelerde sona geldi.

Premier Lig’de ilk olarak Manchester United’a talip olan fakat 3 milyar Pound’luk teklife rağmen kabul görmeyen Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu yönünü bir başka İngiliz ekibi Newcastle United’a çevirmişti. Futbol dünyasının aylardır yakından takip ettiği satın alma görüşmeleri sonunda tamamlandı.

"Anlaşma tamam"

The Times’ta yer alan habere göre; Araplar Newcastle United’ın sahibi Mike Aasley’e 300 milyon Pound’luk bir teklif yaptı ve anlaşma sağladı. Yaklaşık 2.5 milyar Türk Lirası değerindeki bu anlaşma tarafların el sıkışması sonrası resmen gerçekleştirilmiş oldu.

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan bir kaynak ‘Artık iki taraf için de geri dönüş yok, anlaşma tamam’ ifadelerini kullandı.

Transfere 200 milyon sterlin ayrıldı

Satın almanın tamamlanması için 3 haftalık bir sürece ihtiyaç olduğu belirtilirken kulübün yeni sahiplerinin, transferde kullanılabilmesi için 200 milyon Sterlin'lik bir bütçe ayırdığı da ifade edildi.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) anlaşmada yüzde 80 hisseye sahip olacak, daha önce Manchester City’nin satışında da önemli rol oynayan Amanda Staveley’in PCP şirketi yüzde 10 ve Reuben kardeşler de yüzde 10 pay sahibi olacak.