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Yaşam İngiliz kadın Aksaray'da Müslüman oldu
Yaşam

İngiliz kadın Aksaray'da Müslüman oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-06 16:32:00 -
İngiliz kadın Aksaray'da Müslüman oldu

İngiliz vatandaşı Louıse Jane Garderton Müslüman oldu ve Filiz ismini aldı.

İngiltere vatandaşı Louıse Jane Garderton, eşiyle birlikte geldiği Aksaray'da, Müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Eşi Durmuş Aygün ile İngiltere'de yaşayan Jane Garderton, İslam dinini araştırıp etkilendikten sonra Müslüman olmaya karar verdi.

Bir süre sonra Aygün ile geldiği Aksaray'da İl Müftülüğü'ne başvuran Garderton için ihtida merasimi düzenlendi.

Merasimde İl Müftü Vekili Mahmut Çelikoğlu, Louıse Jane Garderton'a İslam'ın temel esasları ile ilgili bilgi verdi.

Ardından şahitler huzurunda kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Garderton, "Filiz" ismini aldı. Merasim, dua ile tamamlandı.
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Çelikoğlu, Filiz'i tebrik ederek ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti.

 

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