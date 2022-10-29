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Dünya İngiliz istihbaratı 29 Ekim'i kutladı
Dünya

İngiliz istihbaratı 29 Ekim'i kutladı

İngiliz istihbaratı MI6’in Başkanı Richard Moore, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 12:57:00 -
İngiliz istihbaratı 29 Ekim'i kutladı

Richard Moore, 1 Ekim 2020’de İngiltere’nin dış istihbarat teşkilatı MI6’in başına geçti.

Richard Moore, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı: “Sevgili Türkiye. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!

İngiltere'nin üst düzey onur nişanları olan Aziz Michael ve Aziz George nişanlarına sahip Richard Moore, 2013 ile 2020 arasında Türkiye'de Büyükelçi olarak görev yaptı.

Sosyal medyada kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplarla sık sık gündem olan Richard Moore, Türkiye'de Büyükelçi iken birçok defa "ajan olup olmadığı" sorusuyla karşı karşıya kaldı. 1 Ekim 2020'de istihbarat şefi olması, Türkiye'de dikkat çekti.

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Yorumlar

hacı

kutlamaz mııı elin gavuru ? 
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