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İngiliz hükümetinde yeni atamalar yapıldı

İngiltere Başbakanı May, ülkesinin AB ile  vardığı Brexit anlaşmasını gerekçe göstererek istifa eden 4 bakandan 2'sinin  yerine yeni isimler atadı.

16 Kasım 2018 Cuma 21:09
İngiliz hükümetinde yeni atamalar yapıldı

May, Dominic Raab'dan boşalan Brexit Bakanlığına Stephen Barclay'yi,  Esther McVey'den boşalan Çalışma Bakanlığına eski İçişleri Bakanı Amber Rudd'u  tayin etti.

Rudd, parlamentoyu bakanlığın göçmenlere yönelik sınır dışı  uygulamaları konusunda yanılttığının ortaya çıkmasının ardından 30 Nisan'da  istifa etmek zorunda kalmıştı. May'in istifayla kabineden ayrılan Rudd'u yeniden  bakanlığa getirmesi, siyasi manevra alanının daralmasına bağlanıyor.

Brexit Bakanlığına getirilen Barclay'in ise önceki bakanların aksine  siyasi bir tabanının olmadığına ve May'e itaat edeceğine işaret ediliyor.

Güvensizlik oylaması

Öte yandan İngiliz medyasında yer alan haberlerde Muhafazakar Parti  milletvekillerinin Başbakan May hakkında güvensizlik oylaması talebiyle  yaptıkları başvuru sayısının 48'e ulaştığı belirtiliyor. Bununla birlikte  başvuruda bulunduğunu kamuoyuna bizzat açıklayan milletvekili sayısı henüz 22'yi  geçmedi.

Muhafazakar Parti yönetmeliğine göre, 48 milletvekilinin başvurması  halinde, grupta güvensizlik oylamasına gidilebiliyor. Partinin parlamentoda 315  üyesi bulunuyor.

May hükümeti, önceki akşam ilan ettiği Brexit anlaşmasının ardından 4  bakanın istifasıyla sarsılmıştı.

Temmuz ayında Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris  Johnson, geçen cuma günü de Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson, Brexit  gerekçesiyle istifa etmişti.

May'in koltuğu için adaylığını koyabilecek kişiler arasında Raab,  Davis ve Boris Johnson'ın da adları geçiyor.

Erken seçimde başarısız olmuştu

May'in inisiyatifiyle geçen yıl gidilen erken genel seçimde  Muhafazakar Parti parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmiş ancak Kuzey İrlanda'nın  İngiltere ile birlik yanlısı sağcı partisi Demokratik Birlik Partisinin (DUP)  dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kurabilmişti.

May hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasının  İngiliz parlamentosundan onay alması gerekiyor ancak siyasi gözlemciler muhalefet  partilerinin yanı sıra DUP'un ve yaklaşık 90 Muhafazakar milletvekilinin karşı  olduğu anlaşmanın parlamentodan geçme olasılığını düşük görüyor.

AB ile İngiltere arasında Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde  taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden  kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da  aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Taraflar, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey  İrlanda arasında fiziki sınır getirmeyecek bir çözüm üzerinde ise kesin anlaşmaya  varamamıştı.? AB ile varılan son anlaşmada, Kuzey İrlanda sorununa, İngiltere'nin  bütününü süresiz biçimde Gümrük Birliği içinde tutmaya kapı aralayan bir çözüm  üzerinde uzlaşılmıştı.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma  kararı almıştı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 21:09
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