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Aktüel İngiliz Harris Antalya'da Müslüman oldu
Aktüel

İngiliz Harris Antalya'da Müslüman oldu

İngiliz uyruklu Lousie Rose Harris, ziyaret için geldiği Antalya'nın Serik ilçesinde arkadaşından etkilenerek Müslüman oldu ve ismini "Leyla" olarak değiştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 18:20:00 -
İngiliz Harris Antalya'da Müslüman oldu

Daha önce Hristiyan inancına mensup olan İngiltere uyruklu Lousie Rose Harris, islamı seçerek Leyla ismini aldı. Serik ilçe müftülük binasında düzenlenen merasimde, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Din Hizmetleri Uzmanı Veysel Tosun, Dinler Bahçesi Rehber İmam Hatibi Sonay Yıldırım ve Lousie Rose Harris hazır bulundu.

İhtida merasiminde, Müftü Köksal tarafından Lousie Rose Harris'e İslam Dini, İman Esasları, Müslüman olmanın gereklilikleri ve Temel Dini Bilgiler hakkında bilgiler verildi.

Anlatılanları dikkate dinleyen Lousie Rose Harris, bunların tamamına inandığını kabul ettiğini ifade ettikten sonra müftü ile birlikte Kelime-i Şehadet getirdi. Okunan Kur'an-ı Kerimi dinleyen Lousie Rose Harris büyük bir teslimiyet içerisinde İslamiyet'e ilk adımını attı.

İhtida Merasimi sonunda Harris'e İhtida belgesi ile birlikte İngilizce Kur'an-ı Kerim Meali ve Temel Dini Bilgiler Kitabı hediye edildi.

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