İngiliz Göbek Kuvvetleri! Ordunun üçte biri tehlikeli derecede obez!

Asker sayısı gün geçtikçe azalan İngiltere ordusunda şimdi de “obezite krizi” başladı.

Asker sayısını Soğuk Savaş döneminde 350 bin – 450 bin bandında tutan İngiltere, 1990’lardan bu yana asker sayısını kademeli olarak azalttı.

Ordu bütçesinde kesintiye giderek donanma ve hava kuvvetleri içindeki birçok askeri teçhizatı da kullanımdan çıkaran İngiltere ordusunda şu an 145 bin asker var.

İngiliz gazetesi Daily Mail’in haberine göre İngiltere ordusunun dörtte birinden fazlası, yani 40 bin asker “tehlikeli derecede kilolu” olarak nitelendirildi.

Buna ek olarak İngiliz Silahlı Kuvvetleri, 2010’dan bu yana tam 5 bin askeri, obezite sebebiyle ihraç etti.

2014’ten bu yana yaklaşık bin askere kilo vermeleri için reçeteli ilaç yazıldı.

Kiloya bağlı olarak tam iki bin İngiliz asker diyabet oldu.

60 İngiliz asker ise mide küçültme ameliyatı oldu.

Daily Mail’e konuşan İngiliz komutanlar, “Her vücut güzeldir diyorlar. Şişman olmayı normalleştiriyorlar. Obezite normalleşince, bu orduya da yansıyor. Buna bir son vermek lazım” ifadelerini kullandı.