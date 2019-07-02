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İngiliz gazetesinden Erdoğan'a uyarı! "Trump'a güvenmek akıllıca olmaz"

İngilizlerin dünyaca ünlü Financial Times gazetesinde ABD ile Türkiye arasında yaşanan S-400 kriziyle ilgili "Erdoğan'ın Trump'ın haftasonu ettiği samimi sözlere güvenmesi pek de akıllıca olmaz." ifadeleri kullalanıldı.

02 Temmuz 2019 Salı 15:12
İngiliz gazetesinden Erdoğan'a uyarı! "Trump'a güvenmek akıllıca olmaz"

 

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füze savunma sistemi ile ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump'tan ılımlı mesajlar almış olsa da, bu konunun ABD ile Türkiye arasında "yavaş çekim ilerleyen bir çarpışmadan" bir "felakete" dönüşebileceği yorumunu yapıyor.

Neşeli görüntü aldatıcı

FT'nin yazısı "Trump'ın Japonya'daki G-20 Zirvesi'nde otoriter liderlerle yaptığı samimi görüşmelerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'laydı" ifadesiyle başlıyor ve Erdoğan'ın görüşme sonrası açıklamalarında Trump'ın S-400 konusu nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamayacaklarını söylediğini ısrarla belirttiğini hatırlatıyor.

Ancak gazete Osaka'daki bu "neşeli görüntüye" rağmen, S-400 anlaşması nedeniyle ABD ve Türkiye arasındaki çatışmanın bir "tren enkazına" dönüşebileceği görüşünü dile getiriyor.

"Trump'a güvenmek akıllıca olmaz"

FT'ye göre Türkiye'nin Suriye savaşı nedeniyle Rusya karşısında kırılgan bir konumda olması denklemi zorlaştırıyor ve "Erdoğan'ın Trump'ın haftasonu ettiği samimi sözlere çok fazla güvenmesi pek de akıllıca olmaz."

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:12
  1. Financial Times gazetesi
  2. İngiltere
  3. ABD
  4. Türkiye
  5. S-400 krizi
  6. S-400 hava savunma sistemi
  7. ABD Başkanı Donald Trump
  8. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  9. ABD-Türkiye ilişkileri
  10. ABD yaptırımları

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