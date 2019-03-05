0553 313 94 23

"İngiliz finans sistemi ve bankaları direçli"

İngiltere Merkez Bankası Finansal Politika Komitesi: - “Bankaları, aracıları, sigorta şirketleri dahil İngiliz finansal sisteminin merkezi, en kötü senaryo olan düzensiz çıkış (Brexit) dahil olmak üzere geniş çaplı risklere karşı dirençli ve hazırlıklıdır"

05 Mart 2019 Salı 17:50
"İngiliz finans sistemi ve bankaları direçli"
LONDRA (AA) - İngiltere Merkez Bankası (BoE) Finansal Politika Komitesi, İngiliz finans sisteminin ve bankalarının ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışına ilişkin olumsuz senaryolara karşı dirençli olduğunu duyurdu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Finansal Politika Komitesi’nin 26 Şubat tarihinde yaptığı toplantının tutanaklarında, “Bankaları, aracıları, sigorta şirketleri dahil İngiltere’nin finansal sisteminin merkezi, en kötü senaryo olan düzensiz çıkış (Brexit) dahil olmak üzere geniş çaplı risklere karşı dirençli ve hazırlıklıdır. İngiltere’nin anlaşma olmaksızın Birlikten çıkması halinde sınırlar ötesi finans hizmetlerinden doğabilecek aksamaların finansal istikrar açısından yaratabileceği risklerin çoğu yatıştırılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Tutanaklarda İngiltere’de hane halkının ve işletmelerin AB’deki finansal kurumlara ve sundukları hizmetlere erişiminin devam etmesi için gerekli düzenlemelerin ve hazırlıkların otoriteler tarafından yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Öte yandan, AB otoritelerinin gerekli eylemleri gerçekleştirmemesi durumunda hizmetlerin sınırlar ötesi ticaretinde bazı aksamaların olması, finansal istikrara ilişkin bazı potansiyel risklerin oluşması mümkün. Bu durumun, öncelikli olarak daha çok AB’deki hane haklarını ve işletmeleri etkilemesi beklense de İngiltere’ye tam olarak öngörülemeyecek ve (etkileri) yatıştırılamayacak şekilde yayılması beklenebilir."

Finansal Politika Komitesi’nin tutanaklarında İngiliz bankacılık sisteminin merkezinin, AB’den olası bir düzensiz çıkışın yaratabileceği ekonomik şoklara karşı dirençli olduğu, büyük İngiliz bankalarının mevcut sermaye rasyolarının küresel ekonomik kriz öncesindeki seviyesinin üç katından fazla olduğu vurgulandı.

İngiliz bankalarının, hane halkına ve işletmelere kredi vermeye devam ettiği bildirilen tutanaklarda, bir yandan da olası şokları absorbe edebilecek sermaye tamponlarına sahip oldukları belirtildi.

Tutanaklarda, İngiliz bankalarının oluşabilecek en olumsuz Brexit senaryosuna bile dirençli olduğu belirtilirken, bu senaryoda AB ve İngiltere arasında ticaret engellerinin oluşması, diğer ülkelerle mevcut ticaret anlaşmalarını kaybedilmesi, gümrüklerde aksamaların oluşması, İngiltere’de varlıklara ilişkin risk primlerinde sert artışı görülmesi ve bu durumun finans piyasalarına olumsuz yayılma riskinin gerçekleşmesinin esas alındığı kaydedildi.

Öte yandan, tutanaklarda, “Finansal istikrar, piyasa istikrarı ile aynı şey değildir. Düzensiz bir çıkışın yaşanması durumunda dikkate değer seviyede (piyasada) oynaklığın olması bekleniyor. Buna rağmen, piyasalar oynak dönemlerde işlev gösterebildiğini ispatladı.” ifadelerine de yer verildi.

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) bugün yapılan açıklamada ECB ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) arasında döviz takas (swap) anlaşması imzalandığı bildirilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:50
  1. bankalar
  2. İngiltere
  3. İngiltere Merkez Bankası
  4. Londra

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muş'ta korkutan olay! Çığ iş makinesinin üzerine düştü
    1. Muş'ta korkutan olay! Çığ iş..
    2. Bakan Kurum, 50 bin konut için tarih..
    3. İP'te deprem! Cumhur İttifakı'na..
    4. Bakan Pekcan Hatay’da ‘Bölgesel..
    5. GÜNCELLEME - Düzce'de FETÖ'nün "mahrem..
    6. Tekin ,son Belediye Meclis..
    7. Bahis çetesinin elebaşını Interpol..
    8. “Burası Türkiye Burada İş Var”..
    9. Çukur siyaseti mağdurların ilk anahtar..
    10. İş makinelerinin üzerine çığ düştü
    11. CHP Büyükşehir Adayı Seçer projelerini..
    12. Hain saldırının 20. yılında şehitler..
    13. Öğrencilerin otostopla bindikleri..
    14. ETB Başkanı Hakan Oral: “İş dünyası..
    15. İçişleri Bakanı Soylu: “2018 yılı, son..
    16. İzmir’de İYİ Parti’den toplu istifa
    17. Başkan Sekmen’den 31 Mart seferberliği
    18. Yaşlı adam evinde ölü bulundu
    19. 'Gerici' CHP'den skandal! Uzay..
    20. İş dünyasından istihdam seferberliğine..
    21. Malatya'da akıl almaz olay! Tren..
    22. Çaykur Rizespor'da İstikbal Mobilya..
    23. FETÖ'nün yeniden yapılanmasına büyük..
    24. "Terör örgütlerinin ağzıyla konuşanlar..
    25. Toplu konut tanıtım ve tesis açılış..
    26. Irak'ta 100 bin Ezidi DEAŞ nedeniyle..
    27. Hamza Hamzaoğlu, Erzurumspor'un..
    28. "İhracatımızdaki artışı kalıcı hale..
    29. AK Parti'nin Esenyurt mitingi
    30. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar