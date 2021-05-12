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Ekonomi İngiliz ekonomisi daraldı
Ekonomi

İngiliz ekonomisi daraldı

İngiltere ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,5 küçüldü.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 15:08:00 -
İngiliz ekonomisi daraldı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, İngiliz ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amaçlı uygulanan kısıtlamalar sonucu ilk çeyrekte yüzde 1,5 daraldığı bildirildi.

Ekonomistlerin beklentisi, ekonominin ilk çeyrekte yüzde 1,7 daralması yönündeydi.

Açıklamada, GSYH'nin salgın öncesindeki döneme kıyasla (Şubat 2020) yüzde 5,9 azaldığı belirtildi. 

Mart ayında güçlü büyüme 

İngiliz ekonomisi, karantina tedbirlerinde okulların açılmasıyla ilk kademeli açılma adımının atıldığı Mart 2021'de ise yüzde 2,1 büyüme kaydetti.

Ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 80'ini temsil eden hizmet sektörü, martta yüzde 1,9 artış kaydederken, imalat sanayi yüzde 2,1 ve inşaat sektörü yüzde 5,8 büyüme kaydetti.

İngiliz Endüstri Konfederasyonu (CBI) Başekonomisti Alpesh Paleja, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Veriler, İngiliz ekonomisinin yılın başında yeniden karantinaya girmesinden darbe almış olsa da bunun Mart 2020'den daha hafif olduğunu gösteriyor. Hanehalkı ve işletmeler, Kovid-19 kısıtlamaları altında yaşamaya ve çalışmaya daha iyi uyum sağlamış durumda." ifadelerini kullandı.

UBS Küresel Varlık Yönetim Ekonomisti Dean Turner ise verilerin, iyimserliğe neden olabilecek seviyede ve ekonominin son karantinayı korkulandan daha iyi atlattığını gösterdiğini kaydetti.

İngiliz ekonomisi, geçen yıl salgın nedeniyle yüzde 9,8 daralmıştı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçen hafta, ülke ekonomisinin 2021'de yüzde 7,25 büyümesinin beklendiğini duyurmuştu.

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