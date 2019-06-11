İngiliz ekibinden Hasan Ali Kaldırım'a övgü! Premier Lig ekibi Leicester City'in menajeri Brendan Rodgers, Fenerbahçe'nin milli yıldızı Hasan Ali Kaldırım'a övgü dolu sözler söyledi.

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Hasan Ali Kaldırım'a Premier Lig ekibi Leicester City'in menajeri Brendan Rodgers'tan övgü dolu sözler geldi. EURO 2020 grup maçlarını yorumlayan Leicester teknik direktörü Brendan Rodgers‘tan da Hasan Ali‘ye övgü geldi. Rodgers, bir TV‘de Türkiye - Fransa maçı özeti sırasında Hasan Ali‘nin performansı için ‘Benim için sürpriz değildi. Hak ettiği yerde olamamış bir oyuncu. Premier Lig‘de olsaydı dünyanın en iyileri arasında kendisinden bahsediyor olurduk‘ sözlerini kullandı. Hasan Ali Kaldırım bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 41 müsabakada 3 gol 5 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)

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