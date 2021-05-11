İngiliz devlet cinayeti 50 yıl sonra mahkemeyle tescillendi: Masum oldukları ortaya çıktı!

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta görülen mahkemede, Yargıç Siobhan Keegan, İngiliz ordusunun, Ağustos 1971'de aralarında 8 çocuk annesi bir kadın ile bir Katolik rahibin de bulunduğu 10 kişinin 9'unun ölümünden sorumlu olduğuna hükmetti.

10. kurban John McKerr'i öldüren ateşin nereden geldiğini belirlemek için yeterli kanıt olmadığını kaydeden Keegan, ancak o dönem cinayet hakkında yeterli soruşturma yapılmamasını "şok edici" olarak nitelendirdi.

Olayın Kuzey İrlanda'da kaotik bir dönemde yaşandığını ifade eden Yargıç, ancak İngiliz ordusunun cinayetlerinde askerlerin güç kullanımının "orantısız" olduğuna karar verdi.

Keegan, öldürülenlerden hiçbirinin paramiliter gruplara üyeliği bulunmadığını ve söz konusu dönemde herhangi bir yanlışa bulaşmadıklarını açıkladı.

Savunma Bakanlığının, kurbanların İngiltere'yle birlik yanlısı paramiliter grup üyesi bir keskin nişancı tarafından vurulmuş olabileceği yönündeki iddiasını reddeden Yargıç, ancak ateşi hangi askerlerin açtığının belirlenemediğini söyledi.

Kurbanlardan birinin vurulduğu sırada molotofkokteyli attığı iddialarını da reddeden Keegan, "Hiçbir tehdit oluşturmayan masum bir adamdı." dedi.

Soruşturmaya, elinden yaralanan ancak daha sonra kalp krizinden ölen Paddy McCarthy eklenmedi.

"İngiliz devlet cinayeti"

Mahkeme salonunda bulunanların alkışlarla karşıladığı karara ilişkin Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakan Yardımcısı Michelle O'Neill değerlendirmede bulundu.

Olayı "İngiliz devlet cinayeti" olarak nitelendiren O'Neill, "Ballymurphy Katliamı kurbanları ve aileleri aklandı ve gerçek açığa çıktı." dedi.

İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Simon Coveney ise, kararın "onlarca yıldır sevdiklerinin masum ve cinayetlerin haksız olduğunu söyleyen aileler için muazzam bir rahatlama ve aklanma" olacağını söyledi.

Ballymurphy Katliamı

9-11 Ağustos 1971 tarihleri arasında İngiliz askerleri, IRA mensuplarına yönelik Demetrius Operasyonu kapsamında Belfast kentinin Ballymurphy bölgesinde sivilleri öldürmüştü.

Birkaç ay sonra Derry kentinde sivillerin öldürüldüğü katliama atfen "Belfast'ın Kanlı Pazarı" olarak anılan katliamda, yakınları kurbanların masum olduğunu savunuyordu.

İrlanda sorunu

İngiliz imparatorluğunun ilk sömürgesi İrlanda adasından İngiltere'nin elinde kalan kısmı teşkil eden Kuzey İrlanda, 1960'lı yıllardan 1998'e kadar Katolik ayrılıkçılar ve İngiltere ile birlik yanlısı Protestanlar arasındaki çatışmalara ve terör olaylarına sahne olmuştu. 40 yıla yayılan ve "Sorunlar" diye anılan yıllarda terör olaylarında 3 bin 500 civarında kişi hayatını kaybetmişti.

Ada ancak 1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ile sükunete kavuşurken, Kuzey İrlanda'da çatışan tarafların ortaklığına dayalı bir bölgesel yönetim kurulması üzerinde anlaşılmıştı.

Belfast Anlaşması olarak da bilinen metinler, Kuzey İrlanda'da bugün yürürlükte olan bölgesel yönetimin temelini oluşturuyor.

Barış anlaşmasının üzerinden geçen 20 yılı aşkın süreye karşın bölge halkı arasında güven tam olarak tesis edilebilmiş değil.