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İngiliz devinden milli futbolcuya dev destek! Böyle paylaştılar

A Milli Takım'ın Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından İngiliz ekibi Leicester City'den Çağlar Söyüncü için paylaşım geldi. Özellikle St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'e yapılanlar sonrasında Leicester City'nin bu tutumu takdir topladı.

15 Ekim 2019 Salı 15:06
İngiliz devinden milli futbolcuya dev destek! Böyle paylaştılar

EURO 2020 Avrupa Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında A Milli Takımımız deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı. Maç özellikle savunma hattımız çok iyi bir performans ortaya koyarken, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'nün performansı göz doldurdu.

İtalyanlardan küstah tepki

Özellikle İtalya'da oynayan milli futbolcularımız Merih Demiral, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu Türkiye'nin Suriye sınırında gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek verdikleri için İtalyanlar tarafından sosyal medyada çok eleştirilmişti. Alman ekibi St. Pauli'de forma giyen Enver Cenk Şahin ise Türkiye'yi destekleyen Instagram paylaşımı sornasında takımı tarafından kadro dışı bırakıldı.

Leicester City'den Çağlar Söyüncü'ye destek

Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, Fransa maçı sonrasında formasında bulunan Türk Bayrağı'nı öptüğü fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Söyüncü'nün bu paylaşımını Leicester City resmi Twitter hesabından yayınladı.

Çağlar Söyüncü, 2016 yılında Altınordu'dan SC Freiburg'a transfer olmuştu. 2 yıl Almanya'da oynayan savunmayı 2018 yılında 21 milyon euro bonservis bedeli ödenerek Leicester City'nin yolunu tutmuştu.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 15:06
  1. Merih Demiral
  2. Cengiz Ünder
  3. Hakan Çalhanoğlu
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. St. Pauli
  6. Enver Cenk Şahin
  7. Instagram
  8. Çağlar Söyüncü
  9. Leicester City
  10. Fransa

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