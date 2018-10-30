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İngiliz devi Kerem Demirbay'a kancayı taktı

Almanya ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay, İngiliz takımlarından Liverpool'un kendisini takip ettiğinden haberdar olduğunu söyledi.

30 Ekim 2018 Salı 23:18
İngiliz devi Kerem Demirbay'a kancayı taktı

Bundesliga'nın 10. haftasında takımı Hoffenheım'ın Stuttgart'ı 4-0 mağlup etmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kerem Demirbay, Liverpool scoutlarının kendisini izlediğinden haberdar olduğunu belirtirken İngiliz ekibinde başarılı olabileceğini inandığını ve kendisini oyunun temposunu ayarlayabildiği 6 numara rolünde çok rahat hissettiğini sözlerine ekledi.

Bu sezon üç asist yaptı

Adı geçen sezon da Liverpool'la anılan 25 yaşındaki Demirbay, bu sezon Hoffenheim formasıyla ikisi Şampiyonlar Liginde olmak üzere üç asist yaptı.

(beIN Sports)

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 23:18
  1. Hoffenheim
  2. Stuttgart

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