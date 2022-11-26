İngiliz dergiden skandal Türkiye kapağı! Alçaklıkta zirve yaptılar

Dünya liderlerinin, çok uluslu şirket sahiplerinin, büyük yatırımcıların ve fon sahiplerinin takip ettiği İngiliz The Economist dergisi, geçtiğimiz gün büyük bir dezenformasyona imza attı. Analiz yazısında Türkiye'yi de Avrupa kıtasında gösteren dergi, "Donmuş" başlığını kullanarak, "Avrupa, kalıcı bir enerji ve jeopolitik krizle karşı karşıya. Bu onu zayıflatacak ve küresel konumunu tehdit edecek" sözlerini sarf etti.

İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, Avrupa’da büyük sorun olan enerji krizinin sanki Türkiye’de de olduğunu gösteren The Economist’in kapağının açık bir dezenformasyon örneği olduğunu vurgulayarak açıklamalarda bulundu.

İşte Kardaş'ın The Economist'in algı operasyonuna yönelik Twitter paylaşımları:

Türkiye'de enerji krizi yok

"Enerji krizinden Avrupa mağdur! Zamanında alınan önlemler ve çeşitlendirme politikaları sayesinde krizin olumsuz etkisi Türkiye için sorun olmaktan çıkıyor.

Kaynaklarımız çok çeşitli

Türkiye, enerjide birçok alternatifle çalışıyor. Türkiye’ye Rusya’dan doğal gaz akışı devam ettiği gibi Azerbaycan ve İran’dan da akış sürüyor.

Doğal gaz depolama kapasitesini büyüten Türkiye, Silivri’de 4,6 milyar, Tuz Gölü'nde 1 milyar m3'lük kapasiteli depolama tesisleri, %100 doluluk oranına ulaştı.

Yüksek LNG giriş kapasitesi ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla enerjide önemli bir kaynak çeşitliliği de sağlandı.

İngilizler, işlerine geldiği gibi gerçeği tahrif etti

Türkiye’yi hep Avrupa’nın dışında ama krizlerde Avrupa’nın içinde gösteriyorsunuz"

KAYNAK: HABER7