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Aktüel İngiliz Büyükelçiden Türkiye’ye kutlama
Aktüel

İngiliz Büyükelçiden Türkiye’ye kutlama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile rakı balık keyfi yapan İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye’nin NATO’daki 70’inci yıl dönümünü kutladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 08:31:00 -
İngiliz Büyükelçiden Türkiye’ye kutlama

 

YENİ AKİT  ANKARA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile rakı balık keyfi yapan İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye’nin NATO’daki 70’inci yıl dönümünü kutladı. Chilcott Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda, “Türkiye'nin @NATO'daki müttefikleriyle omuz omuza 70. yılını kutluyorum. Türkiye'nin kolektif güvenliğimize muazzam katkısı olmasaydı, ittifak şimdiki kadar müthiş olmazdı. #WeAreNATO” ifadelerini kullandı.

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