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Siyaset İngiliz Büyükelçi ile Ekrem'in yemeğini savunmak çakma ülkücü İP'li Zorlu'ya düştü!
Siyaset

İngiliz Büyükelçi ile Ekrem'in yemeğini savunmak çakma ülkücü İP'li Zorlu'ya düştü!

Yeniakit Publisher
2023-04-04 01:52:00 - 2023-04-04 03:58:48
İngiliz Büyükelçi ile Ekrem'in yemeğini savunmak çakma ülkücü İP'li Zorlu'ya düştü!

İP'in çakma ülkücüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına, bir inşaat bekçisinin silahından hırsızlara sıkılınca isabet eden mermi üzerinden, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullu karla mücadele ederken İngiliz Büyükelçi ile yemekte ortaya çıkmasını meşrulaştırmaya çalıştı.

 Yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da uyarısı günler öncesinde yapılan kar yağışı, şehirde hayatı tıkamış, İstanbullu her zorlu günde olduğu gibi bu zorlukla da kendi başına mücadele etmişti.

Kar yağışında ortaya çıkmayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise İngiliz Büyükelçi ile bir akşam yemeğinde buluştuğu öğrenilmişti. Üstelik İmamoğlu, buluşmayı gerçekleştirdiği restorana giden yolu, kendine özel tahsis edilen kar küreme aracıyla açmıştı.

İmamoğlu'nu aklama görevi çakma ülkücü Zorlu'ya düştü!

İP'in Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına, bir inşaat bekçisinin hırsız kovalarken sıktığı kurşunun isabet etmesi üzerinden, CHP'li İmamoğlu'nun sorumsuzluğunu meşrulaştırmaya çalıştı.

İP'li Zorlu, partisinin Ankara'daki temayül yoklamasında yaşanan şiddet olayına ilişkin tek kelime edemezken, şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İngiliz Büyükelçi ile buluştuğu iş yemeği ile ilgili MOBESE görüntülerini kanunsuz bir şekilde ve hızla temin edilip yayılmıştı. Aynı hızın İyi Parti’nin kurşunlanmasıyla ilgili devreye sokulmaması dikkat çekti. Saldırıya ait MOBESE görüntülerinin ortada olmaması ve saldırganın hızla serbest bırakılmasının nedeni merak konusu. İYİ Parti’den ise saldırının üzerine kararlılıkla gitme mesajları verildi.

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Yorumlar

Hayro

Bu tatlı su amipleri nereden çıktı .

Hüso

Ne ülkücüsü, bundan ütücü bile olmaz. Ülkücü Ortadoğuyu Müslüman kanı gölüne çeviren Abd ve onun büyük elçisi ile yemek yiyen çakma imamoğlunu savunmaklamı olunuyor.
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