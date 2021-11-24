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Ekonomi İngiliz başladı! Türkiye neden IMF'den borç almıyor?
Ekonomi

İngiliz başladı! Türkiye neden IMF'den borç almıyor?

Döviz kurunda yaşanan yükseliş sonrası İngiliz ekonomist Timothy Ash, Türkiye'nin neden IMF'den borç almadığını sorgulamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 09:59:00 -
İngiliz başladı! Türkiye neden IMF'den borç almıyor?

Türkiye'deki dolar kurundaki spekülatif artış, dünya kamuoyunun gündemine oturdu.

Özellikle Türkiye piyasasını yakından takip eden İngiliz ekonomistlerin gözü kulağı döviz kurlarındaki hareketlikteydi.

Bu isimlerde biri de Londra merkezli uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay'in yöneticisi Timothy Ash...

Ash, Türk Lirası'nın değerinin kritik bir noktada olduğunu öne sürerek Merkez Bankası'nın dolar satarak duruma niçin müdahale etmediğini ve Türkiye'nin neden IMF'den borç almadığını sorguladı.

Twitter hesabından Türkiye ekonomisine dair paylaşım yapan İngiliz ekonomist, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

IMF'den neden borç almıyor?

"Anlamadığım şey, niçin yine döviz satarak müdahale etmedikleri. Bu yöntemin sorunu nihai olarak çözmeyip Merkez Bankası'nı sadece negatif faiz oranı bölgesine daha derin şekilde ittiğini bilsem de; eğer faiz artırmak istemiyorlarsa, TL'ye istikrar kazandırmak için en azından bir miktar dövizi kullanabilirler. Türk Lirası için herhangi bir çapa kalmamış gibi görünüyor.

Eğer Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırma yetkisi yoksa ve döviz rezervlerinin yeterliliği sınırlıysa, IMF yoksa, o zaman geriye ne kalıyor?"

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