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Gündem İngiliz basınından "nükleer" iddiası! "Suudi Arabistan ve Türkiye de..."
Gündem

İngiliz basınından "nükleer" iddiası! "Suudi Arabistan ve Türkiye de..."

İngiliz basını, İran'ın ardından Suudi Arabistan ve Türkiye'nin nükleer alanda adımlar atabileceğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 15:39:00 -
İngiliz basınından "nükleer" iddiası! "Suudi Arabistan ve Türkiye de..."

Londra merkezli The Economist dergisi, son kapağında nükleer teknoloji alanını ele aldı. Dergi, dünyanın nükleer silahlanma dalgasıyla karşı karşıya olduğunu, bu gidişatı durdurmak için nükleer güçlerin harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Nükleer silahlanma yarışıyla ilgili, "Çin'in hızla artan bölgesel hakimiyeti ve Kuzey Kore’nin büyüyen nükleer cephaneliği Güney Kore ve Japonya'yı büyülüyor" denildi.

Diğer taraftan İran'ın nükleer programının Suudi Arabistan ve Türkiye'nin üzerinde belirdiği kaydedilerek, şu görüşler aktarıldı: "Orta Doğu farklı. İran'ın nükleer programını kısıtlayan nükleer anlaşma çöküyor. ABD Başkanı Joe Biden anlaşmayı canlandırsa bile, hükümlerinin çoğunun süresi 10 yıl içinde sona eriyor."

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın nükleer teknolojiye yönelik planları üzerinde çok az iç denetim olduğunu belirten dergi, "İran herhangi bir anda nükleer silah kullanmayı düşünüyormuş gibi görünürse, Suudi Arabistan geride kalmak istemeyecektir" dedi.

Nükleer alanda Riyad'ın ardından Türkiye'nin gelebileceği belirtildi. Nükleer düzenin çözülmeye başlaması halinde, bunu durdurmanın neredeyse imkansız olacağına dikkat çekildi.

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Yorumlar

deniz

BATIDA NÜKLEER OLACAK EEEE BİZE GEÇİNCE HOOOP DUR DİYECEKSİN HA BİZDE YAPACAĞIZ TÜM ORTADOĞU TÜRKLERİN ETRAFINDA TOPLANMALI GÜÇLENMELİ VE BATIYI AVUCUMUZUN İÇİNE ALMANIN YOLLARINI ARAMALIYIZ
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