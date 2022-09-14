İngiliz basınından küstah iddia! Tayyip Erdoğan'la ilgili bunu yazdılar

Britanya Kraliçesi II. Elizabeth'in 19 Eylül'de gerçekleşecek olan cenaze törenine Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in katılması bekleniyor.

DailyMail'in yaptığı haberde ise, "Brezilya'nın sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Türkiye'nin otoriter lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra'da bulunmasının, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dubai Hükümdarı Muhammed bin Raşid El Mektum'un da İngiltere'ye davet edilmesi halinde geniş ölçekli protestolar yaşanabilir" ifadelerine yer verdi.

İngiltere, 96 yaşında hayata gözlerini yuman Kraliçe II. Elizabeth'in yasını tutarken, pazartesi günü düzenlenecek olan cenaze törenine dünya liderlerinin de katılımı bekleniyor.

500 dünya lideri, yabancı devlet adamları ve aralarında Biden, Macron ve Japonya İmparator Naruhito'nun da bulunduğu devlet başkanları, Britanya'nın en uzun süre tahtta oturan hükümdarının anılacağı tarihi törene katılacak. Sözkonusu tören, 1965 yılında Winston Churchill'in ölümünden bu yana, Britanya'nın ev sahipliği yaptığı ilk donanımlı devlet cenaze töreni olacak.

Katılacak dünya liderleri

Gazetenin maksatlı haberinde, törene Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van Der Bellen, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe katılacağı yer aldı.

Katılma olasılığı düşük ya da katılmayacak liderler

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko törene katılmayacak. Myanmar'ın cunta lideri Min Aung Hlaing'e de davet gönderilmeyecek. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak DailyMail'in haberine göre, nadiren yurtdışına çıkan bu devlet adamlarının konuk listesine girmelerine olasılık dahilinde bakılmıyor.

Gazetenin haberinde, İran'ın Ruhani Lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de Londra'ya davet edilmeyeceğini yazılsa da, ülkenin büyükelçisine davet yollanacağı aktarıldı.

Rusya'ya karşı savaşmaya devam eden ve Kraliçe için taziye defterini imzalayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin cenaze törenine katılması beklenmiyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin katılımı ise henüz teyit edilmedi.

Erdoğan katılacak mı?

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularına cevap veren Erdoğan, programının uygun olması halinde törene katılacağını belirtmişti. Öte yandan Erdoğan, İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) güvenlik sorununu gerekçe göstererek katılmamıştı.