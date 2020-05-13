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Spor

İngiliz basını 'Mesut Özil' haberini duyurdu

İngiliz basını Mesut Özil'in sözleşmesini Arsenal'de tamamlayacağını ve 2021 yılından sonra da Fenerbahçe'ye imza atacağını yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:06:00 -
İngiliz basını 'Mesut Özil' haberini duyurdu

Fenerbahçeli taraftarları sevindirecek haber İngiltere’den geldi. Dailymail, Mesut Özil’i dün manşetine taşıdı. Mesut’un haftalık 350 bin pound aldığı vurgulanan haberde, 31 yaşındaki futbolcunun 2021’de bitecek olan sözleşmesini Arsenal’de tamamlayacağını yazdı. ‘Mesut’un Arsenal’den ayrılmak gibi bir niyeti yok’ diyen İngiliz basını asıl bombayı ise haberin içeriğinde patlattı.

Akşam'ın haberine göre; İngilizler, Mesut’un menajeri Erkan Söğüt’ün “Mesut sözleşmesini tamamlayacak ancak Mesut ve Fener hakkında konuşamam çünkü gizlilik ilkesi var” sözlerine yer verdi ve 31 yaşındaki Özil'in 2021’den sonra Fenerbahçe forması giyeceğini vurguladı. Bilindiği gibi Fenerbahçe camiasına yakın isimler de Mesut’la ilgili çok önemli gelişmeler olduğunu ancak paylaşılmasının mümkün olmadığını dile getirmişlerdi.

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