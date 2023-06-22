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Spor İngiliz basını duyurdu: Dele Alli kesin bırakacak diyerek onu 'Dramatik' olarak özetledi! İngilizler şaştı kaldı
Spor

İngiliz basını duyurdu: Dele Alli kesin bırakacak diyerek onu 'Dramatik' olarak özetledi! İngilizler şaştı kaldı

Yeniakit Publisher
2023-06-22 08:59:00 - 2023-06-22 09:09:57
İngiliz basını duyurdu: Dele Alli kesin bırakacak diyerek onu 'Dramatik' olarak özetledi! İngilizler şaştı kaldı

İngilizler duyurdu! Kartal'a veda edemeden Beşiktaş'tan ayrılan Alli için İngiliz basınında 'Futbolu bırakacak' .. Geçen sezon Siyah-Beyazlılar'a imza atan ve transferiyle Türkiye'de sükse yaratan İngiliz oyuncunun kariyerindeki düşüş hızla devam ediyor. Henüz 27 yaşında olmasına rağmen kulüp bulmakta zorlanan Dele Alli, Ada basının gündemine geldi ve yaptığı yeni hamle 'Dramatik' olarak özetlendi. Maalesef biz biraz daha risk alacak gibi gözüküyor. Gündeme bomba gibi düştü!

Beşiktaş'ın geride bıraktığımız sezonun başında çok büyük umutlar ve yoğun uğraşlar sonucunda Everton'dan kiraladığı Dele Alli'nin kariyerindeki düşüş devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'da beklentileri karşılayamayan, çıktığı 15 maçta sadece 3 gollük katkı veren İngiliz yıldız son döneminde uyluk üst adalesinde yırtık oluşunda ülkesine dönmüş ve ameliyat olmuştu.
Yeniden doğmak istiyor

Kartal'a veda edemeden Beşiktaş'tan ayrılan Alli için İngiliz basınında 'Futbolu bırakacak' iddiaları dahi yazılmaya başlamıştı. Henüz 27 yaşında olan ve Everton'un kadroda düşünmediği hatta yine dış basında kendisine kulüp bulamadığı dile getirilen tecrübeli oyuncu yeni sezonda yeniden doğmak isterken gündem oldu.

Ada'da çok konuşuldu

Ancak İngiliz oyuncu saha içi performansıyla değil yeni imajıyla Ada'da çok konuşuldu. Saçlarını maviye boyatarak dikkatleri üzerine çeken ve bu imaj değişikliğiyle ilgi odağı olan Alli kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Fakat Ada basını bu durumu 'Dramatik' olarak özetledi.
100 milyon Euro isteniyordu

Hatırlanacağı üzere Dele Alli'nin bir dönem bonservisi için 100 milyon Euro isteniyordu. Tottenham'daki ilk yıllarında en formda dönemini yaşayan deneyimli orta saha daha sonra çok büyük düşüş yaşamıştı. (fanatik)
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