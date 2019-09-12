0553 313 94 23

ING Türkiye’den yeni uygulama

ING Türkiye’nin hayata geçirdiği tasarruf odaklı yenilikçi programı Turuncu Ekstra, ihtiyaç kredisinde yeni bir uygulama ile ING müşterilerinin ödediği kredi taksitlerini düşürüyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:33
ING Türkiye’den yeni uygulama

ING Türkiye’nin hayata geçirdiği tasarruf odaklı yenilikçi programı Turuncu Ekstra, ihtiyaç kredisinde yeni bir uygulama ile ING müşterilerinin ödediği kredi taksitlerini düşürüyor.



ING Türkiye, Turuncu Ekstra programı kapsamında ihtiyaç kredisi taksit tutarını düşüren bir uygulamayı hayata geçirdi. Yapılan açıklamaya göre ING, müşterilerinin ödediği kredi taksitlerini düşürecek.


Turuncu Ekstra kapsamında ihtiyaç kredisinde nakit iade avantajı ile düşük faiz yansımasının finans sektöründe ilk kez hayata geçtiğini ifade eden ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, "Turuncu Ekstra’da odağımız tamamen müşteri istek ve beklentileri. Müşterilerimize yepyeni avantajlar sağlamak için inovatif ürün ve hizmetler geliştiriyor, sektörde ilk olan uygulamaları hayata geçiriyoruz" dedi.


Turuncu Ekstra ile müşterilere yeni ve çok avantajlı hizmet ve çözümler sunmaya devam edeceklerinin altını çizen Gökgöz, "Turuncu Ekstra ile sunduğumuz birikimlere ek faiz, ücretsiz bankacılık işlemleri, indirimler ve nakit iade avantajı ile hem müşterilerimizin kişisel bütçesine hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor olmaktan memnunuz" değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genç cimnastikçilerin hedefi 2020 Tokyo
    1. Genç cimnastikçilerin hedefi 2020 Tokyo
    2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 6,7..
    3. Gazeteci Ahmet Hakan'ın eski şoförünün..
    4. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi..
    5. ’Kazandıran’ kampanya
    6. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    7. Boğaziçi Film Festivali'ne doğru
    8. Siirt’te ağaçtan düşen şahıs yaralandı
    9. GRAFİKLİ - Netanyahu’nun Batı..
    10. Halk ekmeğe zam mı geldi? İstanbul’da..
    11. İdlib’deki yıkım görüntülendi
    12. Başkan Kavuş: “Meram’ı makamdan değil,..
    13. Türk ve İngiliz savunma sanayii..
    14. Ekrem İmamoğlu cephesinden Muharrem..
    15. Balıkesir'de hastanedeki hastaların..
    16. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "25..
    17. ’Yalın 6 Sigma’yı hayata geçiren ’ilk..
    18. Simav Belediyesi’ne 21 işçi alımı
    19. Konya’da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı..
    20. Adıyaman inanç turizminden de pay..
    21. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda turu..
    22. 41 yaşındaki boya ustası DGS ile..
    23. Savunmadaki ataklığımızı dünya gördü!..
    24. Çankaya’da yeni yollar açıyor
    25. Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına..
    26. Kadın yazarlar 3. kez bir arada
    27. ING Türkiye’den yeni uygulama
    28. Geçen yıl kazandığı ralliye lider..
    29. Bir kişinin ölümüne neden olan yüzme..
    30. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "8..
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı