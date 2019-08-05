ING Türkiye istikrarlı performansını sürdürdü

ING Türkiye, 2019 yılı ikinci çeyrek konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ING Türkiye yılın ilk yarısında 41.7 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 50.6 milyar TL kredi desteğiyle ekonomiye kaynak sağlarken, bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 23.7’ye ulaştı. ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, ekonomiye sağladıkları katkıdan memnuniyet duyduklarını söylerken, dijital bankacılık stratejisiyle yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, 2019 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yılın ilk yarısında bankanın konsolide aktif toplamı 67.3 milyar TL, konsolide vergi öncesi kârı ise 1.2 milyar TL oldu. İkinci çeyrekte özkaynakları 8.3 milyar TL, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 23.7 olarak gerçekleşen ING Türkiye, yılın ilk yarısında ekonomiye 41.7 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 50.6 milyar TL’lik kredi desteği sağladı. Bankanın mevduat hacmi ise 36 milyar TL oldu.

Pınar Abay: “Dijital bankacılık stratejisiyle yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz”

Türkiye ekonomisine sağlanan kaynaktan duydukları memnuniyeti dile getiren ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay ikinci çeyrekte yaşanan gelişmeleri de şöyle değerlendirdi:

“İkinci çeyrekte yenilikçi banka olma vizyonumuzla ve ING Grubu ile uyumlu olarak attığımız önemli bir adım ismimizden Bank ifadesini çıkarmak oldu. Dijital bankacılık anlayışımıza da paralel atılan bu adımı yenilikçi ürün ve hizmetlerle destekledik. ING Mobil’i müşterilerin ihtiyaçlarına en hızlı çözümleri sunabilmek için geliştirmeye devam ettik. İkinci çeyrekte hayata geçen QR teknolojisi ile ING müşterileri kartları yanlarında olmasa bile ING Mobil’i kullanarak kredi ödeme ve para çekme işlemlerini ING ATM’lerinden gerçekleştirebiliyor ve akıllı bankacılık robotu INGo ING Mobil üzerinden de müşterileri tanıyarak onlara destek veriyor.

Bu adımların da etkisiyle dijital kanalları kullanan toplam aktif müşteriler içindeki mobil bankacılık müşteri payı yüzde 96’ya ulaştı; ihtiyaç kredilerinin adet bazında yüzde 89’u, hacim bazında ise yüzde 64’ü şube dışı kanallardan kullandırıldı.

Bu dönemde, KOBİ’lerin akıllı telefonlarını POS cihazı olarak kullanmalarını sağlayan Cebimde POS uygulaması da büyük ilgi gördü. Uygulama, KOBİ’lerin ve basit usul vergi ile çalışan ve düşük tutarlı işlem adetleri olan küçük esnafın ödeme almasını kolaylaştırıyor. ING Türkiye olarak, önümüzdeki dönemde de yeni nesil bankacılığa öncülük etmeyi ve pazarı değiştiren ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdüreceğiz.”

Abay, ikinci çeyrekte dış ticaret yapan firmaların ana bankası olma hedefiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile imzaladıkları protokolü de anımsattı. Abay, protokolle ihracatçılara 12, 24 ve 36 ay vadeli sabit oranlı Euro bazlı kredi imkanı sağlamaya başladıklarını hatırlatarak, protokole ihracatçıların gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını vurguladı.

ING Türkiye’nin toplumsalyatırımlarına da değinen Pınar Abay, “Bu dönemde cinsiyet eşitliğini güçlendirme odağıyla Olimpik Kızlara Destek Projemizi hayata geçirdik. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliği ile gerçekleşen proje kapsamında Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda Türkiye adına yarışmak için hazırlanan 8 kadın sporcunun resmi sponsorluğunu üstlendik. Onların ilham veren hikayelerini iletişimimize taşıdık” dedi.

Yine ikinci çeyrekte Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile bir işbirliğine imza atarak, çeşitli festival ve eserlerin sponsorluğunu üstlendiklerini anımsatan Abay, “Opera, bale ve çok sesli müziği toplumun tüm kesimlerine ulaştırmayı, sanat aracılığıyla kreatiflik ve inovasyon kültürünü beslemeyi, ilham vermeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu. Abay, toplumsal yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini de sözlerine ekledi.