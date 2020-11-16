İnfiale neden olayda flaş gelişme

Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane'de bir iş yerinde meydana geldi. İddialara göre 8 yaşındayken 2’nci kattan düşerek ağır yaralanan ve beyin ameliyatı geçiren Enes Y. (15) çalıştığı yerde şiddet ve işkenceye maruz kaldı. Çırak olarak görev yaptığı yerde Yücel B.’nin (30) uyguladığı şiddet sebebi ile Enes Y.’nin elinde ve kollarında kesik ile yanık izleri meydana geldi.

Kameraya yansıyan şiddet anlarının ortaya çıkması ile beraber, şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Flaş gelişme

Savcılığın yazısında, şüphelilerin henüz 16 yaşını doldurmamış olan, beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda bulunan kişiyi darp edip, bu hususu kameraya aldıkları, mağdurun ısrarla söz konusu yara berelerin şüpheli Yücel B. tarafından gerçekleştiğini bildirdiği kaydedildi.

İtiraz yazısında, diğer şüpheli Bayram Samet K.’nın videoyu çekerken, “evet Yücel abi devam et. Bu böyle bitmez” diyerek şüpheli Yücel B.’nin, mağduru darp etmesi yönünde söylemde bulunduğu bildirildi.

Şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi olduğunun anlatıldığı yazıda, haklarında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verilmesi istenildi.

Öte yandan, Kağıthane Belediyesi de, "İlçemizde yaşanan ve vicdanları sızlatan 15 yaşında çocuğa şiddet olayına karşı kayıtsız kalamazdık. Olayın yaşandığı iş yerini mühürledik" açıklamasında bulundu.