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Gündem İnfiale neden olan görüntüler için valilikten flaş açıklama! 1 polis görevden uzaklaştırıldı
Gündem

İnfiale neden olan görüntüler için valilikten flaş açıklama! 1 polis görevden uzaklaştırıldı

İzmir Valiliği, Buca ilçesinde bazı polislerin vatandaşları darp ettiği iddialarına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını ve 1 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 18:20:00 - 2021-11-27 18:34:38

İzmir Buca'da Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi civarında meydana gelen, sosyal medyaya da görüntüleri paylaşılan olayla ilişkin İzmir Valiliğinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, 24 Kasım'daki olayda polisin, öğrencilerin güvenliği için bölgede denetim ve kontrol görevi yaptığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Polis ekiplerimizin uygulamaları esnasında bir kısım vatandaşlarımızın polise mukavemet ettiği, bir polisimizi darp ettiği, polisimizin bu vatandaşlara müdahalesi sırasında ise orantısız güç kullanıldığı anlaşılmıştır. Bunun üzerine olaya müdahale eden, orantısız güç kullanan personelimiz hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış, vatandaşlarımıza tekme savuran bir polis memurumuz da soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılmıştır."

Sosyal medyada tepki çekti

Karaaslan’ın darp edildiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Polislerin görüntülerdeki tutumu büyük tepki çekerken, darp edilen Volkan Karaaslan’ın babası Salman Karaaslan yaşananları anlattı.

"Polis bağırıp çağırıp GBT istiyor"

Baba Karaaslan, “Kızım, oğlum ve kızımın nişanlısı eve dönüyor veterinerden. Polis kapımızın önünde duruyor. Arabayı içeri sokmak istiyor polis izin vermiyor. Bağırıp çağırıp GBT istiyor. Oğlum da tepki gösteriyor ve ‘Terörist miyim ben?’ diyor. Bunun üzerine polis elinden biber gazı çıkarıp yüzüne sıkıyor. Kızım ve nişanlısı daha sonra eve gidiyor. Oğlum gözlerini açıp üzerine yürüyor, bu sırada polis ona yumruk atıyor. Yan tarafta bir polis ihbar geçiyor. Polislere saldırı olduğunu söyleyerek oğlumdan şikayetçi oluyorlar. Polisler oğlumu ve eşimi darp etti, biz de şikayetçi olduk” diye konuştu.

'Sen kimsin kornaya basıyorsun'

Saldırıya uğrayan vatandaşın kardeşi ise, “Abim arabasını park etmek için sitenin önüne yanaşıyor. O sırada polis çapraz park etmiş arabasını. Abim bir kez kornaya basıyor. Polisler arabadan inip ‘sen kimsin kornaya basıyorsun’ diyerek abime saldırıyorlar…” dedi.

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