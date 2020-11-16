İnfazı verilen 25 yaşındaki terörist, Murat Karayılan'a küfredip Kandil'den kaçtı

Terör örgütü PKK'ya hava destekli yapılan başarılı operasyonlar sonucu teröristler nefes almakta zorlanıyor. Köşeye sıkışan teröristler arasında başarısızlıklar da Kandil'de kaosa neden oluyor. Kendisi için infaz emri verilen 25 yaşındaki bir terörist PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ı telsizden dinledi ve olanlar oldu. PKK kampından uzak bir noktada Karayılan'a hakaretler yağdıran terörist Vedat Demir Kandil'deki terör kamplarında yaşanan kaosun fitilini ateşledi. Murat Karayılan'ın "ROJ" kod adlı telsizinin frekansına bağlanan terörist "Sıranın size geldiğini anladınız. Alçak adam" diye bağırdı.

25 yaşındaki terörist Murat Karayılan'a küfretti

TSK'nın başarılı operasyonlarıyla PKK'lı teröristler köşeye sıkıştı. Kandil'de elebaşları ile teröristler birbirine düştü. Hakkında ölüm emri verilen bir terörist, elebaşı Murat Karayılan'a, hattına girdiği telsizden "Ölenler çoğaldıkça, sıranın size geldiğini anladınız. Sonunda sen de ölüm korkusu yaşamaya başladın alçak adam" sözleriyle seslendi.

Bir milyon lira ödüllü turuncu kategoride aranan, PKK'nın sözde Van Başkale Sorumlusu "Şevger Başkale" kod adlı terörist Vedat Demir (25)'in grubunda bulunan teröristlerden 21'i, TSK'nın başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi.

Hakkında infaz emri verildi

TSK'nın indirdiği darbeden Vedat Demir'i sorumlu tutan örgüt teröristbaşlarından Murat Karayılan, verdiği talimatları yerine getirmediği suçlamasıyla Demir hakkında ölüm emri verdi. Durumu öğrenince örgütten kaçan Demir, ardından Kandil'deki örgütün sözde ana karargahındaki "Roj" kod adlı telsiziyle bağlantıya geçerek, Karayılan'a hakaretler yağdırdı.

Olaya şahit olan teröristin itirafları

Üç hafta önce Kandil'den kaçarak sınır hattında teslim olan "Muzur Madur" kod adlı Ö.K. (24), istihbarat birimlerinin hazırladığı rapordaki ifadesinde şunları anlattı:

O gece istasyonda nöbetçiydim. Telsiz kodundan ve sesinden tanıdığım Vedat Demir anons edip, "Cemal Başkan'a (Murat Karayılan) notum var. Sonunda sende ölüm korkusu yaşamaya başladın alçak adam. Ölenler şimdi mi umurunda oldu. Sen ve diğerlerinin derdi, ölenler çoğaldıkça sıranın size geldiğini anladınız. Size inandığım için ben de sizin kadar alçağım. Hepinizin canı cehenneme" diyerek, telsizi kapattı. Sonra da firar ettiğini öğrendik.

Sözde lider kadroda ölüm korkusu

Askeri operasyonlarda verilen kayıplar lider kadroya da panik ve ölüm korkusu yaşatmaya başladı. Özellikle son dönemde Kandil ve Şengal bölgesinde nokta atışlarıyla örgüt için önemli adamlar öldürüldü.

Elebaşları kayıplarda hep grup ve bölge sorumlularını suçlayınca kendi aralarında da sık sık kavgalar yaşanmaya başladı. 'Senin adamın beceriksiz', 'senin sorumlun 3 koyuna bile sahip olamıyor' şeklinde birbirlerini suçluyorlar.