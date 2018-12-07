0553 313 94 23

"İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."

Suudi Arabistan tarafından katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın eski mesai arkadaşı Ömer Abdulaziz, ABD güdümündeki kukla krallığın infaz listesinde 7 kişi olduğunu, bunlardan birinin Kaşıkçı, birininse kendisi olduğunu söyledi. Abdulaziz, kalan 5 kişininse ismini açıklayamayacağını belirtti.

07 Aralık 2018 Cuma 09:44
"İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."

2 Ekim’de, İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğu’nda katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın eski çalışma arkadaşı ve dostu Ömer Abdulaziz, gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Son olarak Kaşıkçı ile yaptığı WhatsApp yazışmalarının bir İsrail yazılımı tarafından hacklendiğini belirterek bu ülkeye dava açacağını söyleyen Abdulaziz, elinde Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Kaşıkçı gibi öldürtmek istediği isimlerin listesinin olduğunu ifade etti.

Abdulaziz, “Elimde 7 kişilik bir liste var. Selman’ın öldürmek istediği isimler. Bunlardan birisi Cemal’di. Birisi de benim. Diğer 5 ismi açıklayamam. Zamanı gelince açıklayacağım” dedi. Abdulaziz, bir önceki açıklamalarında Kaşıkçı’dan önce kendisinin öldürülmek istendiğini, ancak tuzağa düşmediğini söyledi.

"ABD Suudi Arabistan’ı sağıyor"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kaşıkçı olayına ilişkin tutumunu değerlendiren Ömer Abdulaziz, “Cemal Kaşıkçı Başkan Trump’ı ve damadı Kushner’i sevmiyordu. Muhtemelen Cemal’in nişanlısı Hatice de bundan dolayı Beyaz Saray’ın davetini kabul etmemiştir. Bir bakın, Trump nasıl da Selman’ı kolluyor. ABD Suudi Arabistan’ı sağıyor. ABD ve CIA bu işin içinde olabilir” dedi.

Ses kaydı iddiası: Yayımlasak herkes tanır

Akşam'a konuşan Abdülaziz, elinde bir de ses kaydının olduğunu da iddia etti. Ses kaydının kimlere ait olduğu konusunda da suskunluğunun şimdilik devam edeceğini ifade eden Abdülaziz, “Ancak şunu söyleyebilirim, kayıttaki kişilerden biri 5 kişilik listedeki isimlerden biri. Diğeri ise Suudi istihbaratındaki çok önemli ve bilinen bir isim. Yayımladığımızda herkesin, sesinden, kolaylıkla tanıyabileceği bir isim” dedi.

"Ölebileceğimi bilerek uyuyorum"

Yaşananların kendisini etkilediğini ifade eden Ömer Abdülaziz, bu durumdan etkilendiğini belirtti. Abdülaziz, “Her gece ölebileceğimi bilerek uyuyorum” dedi. Abdülaziz ayrıca Kaşıkçı için bir de şarkı hazırladığını söyledi. 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 09:44
  1. İstanbul
  2. prens selman
  3. cemal kaşıkçı
  4. Ömer Abdulaziz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019’un ilk satış rotası Almanya
    1. 2019’un ilk satış rotası Almanya
    2. Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık..
    3. "Türkiye'deki gayrimenkul sektörüne..
    4. Doğu Türkistan'da Türklüğü ve İslam'ı..
    5. Trabzonspor ile Atiker Konyaspor 35...
    6. 16 ilde eş zamanlı operasyon: 41 gözaltı
    7. Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
    8. Külçe altın diye parke taşı sattılar
    9. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    10. Celtics zorlanmadı
    11. Borsa, güne yükselişle başladı
    12. Gram altın, güne yatay başladı
    13. FETÖ’ye mehdi diyeni attık, laikliği..
    14. Antalya polisinden "guten morgen"..
    15. 'Sessiz otobüs'ün direksiyonuna geçti
    16. Ali Erbaş: Kur'an'ın girmediği kalp..
    17. Banyoyu ısıtmak için mangal yakan çift..
    18. Tekerlekli sandalye basketbolda derbi..
    19. Eski Hava Kuvvetleri personeli 87..
    20. Diyarbakır'da operasyon! PKK'ya ağır..
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi
    AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi