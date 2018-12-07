"İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."

2 Ekim’de, İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğu’nda katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın eski çalışma arkadaşı ve dostu Ömer Abdulaziz, gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Son olarak Kaşıkçı ile yaptığı WhatsApp yazışmalarının bir İsrail yazılımı tarafından hacklendiğini belirterek bu ülkeye dava açacağını söyleyen Abdulaziz, elinde Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Kaşıkçı gibi öldürtmek istediği isimlerin listesinin olduğunu ifade etti.

Abdulaziz, “Elimde 7 kişilik bir liste var. Selman’ın öldürmek istediği isimler. Bunlardan birisi Cemal’di. Birisi de benim. Diğer 5 ismi açıklayamam. Zamanı gelince açıklayacağım” dedi. Abdulaziz, bir önceki açıklamalarında Kaşıkçı’dan önce kendisinin öldürülmek istendiğini, ancak tuzağa düşmediğini söyledi.

"ABD Suudi Arabistan’ı sağıyor"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kaşıkçı olayına ilişkin tutumunu değerlendiren Ömer Abdulaziz, “Cemal Kaşıkçı Başkan Trump’ı ve damadı Kushner’i sevmiyordu. Muhtemelen Cemal’in nişanlısı Hatice de bundan dolayı Beyaz Saray’ın davetini kabul etmemiştir. Bir bakın, Trump nasıl da Selman’ı kolluyor. ABD Suudi Arabistan’ı sağıyor. ABD ve CIA bu işin içinde olabilir” dedi.

Ses kaydı iddiası: Yayımlasak herkes tanır

Akşam'a konuşan Abdülaziz, elinde bir de ses kaydının olduğunu da iddia etti. Ses kaydının kimlere ait olduğu konusunda da suskunluğunun şimdilik devam edeceğini ifade eden Abdülaziz, “Ancak şunu söyleyebilirim, kayıttaki kişilerden biri 5 kişilik listedeki isimlerden biri. Diğeri ise Suudi istihbaratındaki çok önemli ve bilinen bir isim. Yayımladığımızda herkesin, sesinden, kolaylıkla tanıyabileceği bir isim” dedi.

"Ölebileceğimi bilerek uyuyorum"

Yaşananların kendisini etkilediğini ifade eden Ömer Abdülaziz, bu durumdan etkilendiğini belirtti. Abdülaziz, “Her gece ölebileceğimi bilerek uyuyorum” dedi. Abdülaziz ayrıca Kaşıkçı için bir de şarkı hazırladığını söyledi.