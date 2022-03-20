İnfaz koruma memuru (İKM) maaşı ne kadar oldu? İKM maşlarına zam mı yapıldı?

İnfaz koruma memuru maaşları arttı mı? İnfaz koruma memuru maaşına zam mı yapıldı? Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan infaz ve koruma memurlularının 3. ve 4. dereceli kadrolara atanabilmesine yönelik talep, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Alınan bu kararla birlikte tamamı bin kişi olmak üzere 3. derece kadrodan 500, 4. derece kadrodan 500 kişilik infaz koruma memuru kadrosu tahsis edilmesi ile bu kadrolara atanacak..

İnfaz koruma memur maaşları ne kadar oldu?

İnfaz koruma memurlarının 3. ve 4. dereceden kadrolara atanmasının mümkün kılınmasıyla birlikte tazminat kararnamesi nedeniyle kadrolu personelden kapsama giren 16.359 adet infaz koruma memurunun maaşlarında 560 liralık bir artış yaşanacağı belirtiliyor..

İnfaz koruma memurlarına yeşil pasaport mu verildi?

Resmi Gazete kararına göre Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nde faaliyet gösteren 500 adet infaz koruma memuruna 3. derece kadro personele tahsis edilmesi nedeniyle 500 infaz koruma memuru ilk defa yeşil pasaport hakkından faydalanmasına olanak sağlanacağı ifade edildi.

Yeşil pasaport nedir?

Hususi pasaport, devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları taşıdıkları sürece bu memurların ailelerine, 5 yıllık süre ile verilen pasaport türüne denir. Yeşil renkli olduğu için yeşil pasaport olarak da adlandırılır. Hususi pasaportun birçok ayrıcalığı bulunur. Birçok ülkeye belirli gün sayısı ile sınırlı olmak üzere vizesiz giriş sağlar.

Yeşil pasaport kimlere verilir?

Hususi pasaport, sadece devlet kuruluşunda memur statüsüne sahip ve Emekli Sandığına kayıtlı kişilere verilmektedir.

TBMM eski üyeleri ve eski bakanlara,

Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ya da emekli olmuş memur ve diğer kamu görevlilerine,

Büyükşehir il ve ilçe başkanlarına (görev süreleri boyunca),

Birinci dereceden emekli olan eski belediye başkanlarına,

Devlet sporcularına,

Belirli şartlara tabi olmak üzere Özelleştirilen Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarına,

2017’de çıkan “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar” isimli yasa gereğince belirli ihracat oranlarını geçmiş iş insanlarına,

Yeşil pasaport alma hakkı bulunan kişilerin 25 yaşını aşmamış çocuklarına ve eşine yeşil pasaport verilir.