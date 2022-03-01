İnfaz koruma memuru gardiyan alımları 2022 başladı mı? CTE 2022 memur alımı ne zaman başlayacak?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı personel alımı müjdesi vererek 12 bin 823 personelin alımının yapılacağını söyledi. Bakanlık tarafından adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacak. Peki infaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir ve adli personel alımı ile hakim ve savcı alımları ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri

Adalet Bakanlığı personel alımları kapsamında bünyesinde istihdam etmek üzere infaz koruma memuru alımı yapılmakta. 2022 yılına ilişkin infaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir başta olmak üzere çok sayıda kategoride personel alımı yapılmakta. 12 bin 823 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu 1 Mart tarihinde başlıyor ve 17 Mart tarihinde sona eriyor.

Adalet Bakanlığı personel infaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir başvurusu nereden yapılacak?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 1 Mart 2022 – 17 Mart 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr sitesi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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