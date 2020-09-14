  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İnfaz gerçeği teröristlerin telsiz konuşmalarıyla ortaya çıktı
Aktüel

İnfaz gerçeği teröristlerin telsiz konuşmalarıyla ortaya çıktı

Terör örgütü PKK'nın, 12 yıl önce 16 yaşındayken kaçırıp dağa götürdüğü Rojbin Varlı'nın kaçmak isteyince yakalanıp infaz edildiği teröristlerin telsiz konuşmalarıyla ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 10:12:00 -
İnfaz gerçeği teröristlerin telsiz konuşmalarıyla ortaya çıktı

Rojbin Varlı, Mayıs 2008'de, henüz 16 yaşındayken, PKK'lı teröristler tarafından kandırıldıktan sonra kaçırılarak Kandil'deki örgüt kamplarına götürüldü. Eline silah verilen Rojbin "Zelal Sidem" kod adıyla zorla terörist yapıldı.

Dağdaki ağır şartlara daha fazla dayanamayınca, Temmuz ayında silahını da bırakıp ailesine dönmek için kaçtı. Ancak teröristler tarafından yakalanarak infaz edildi. PKK ise 17 Ağustos'ta örgütün yayın organlarında, Rojbin'in 23 Temmuz'da Haftanin'de son mermisine kadar Türk askerleriyle çatışarak öldüğünü duyurdu.

5 gün önce sınır hattında 2 terörist arasında geçen telsiz konuşmasında "Senin hemşehrin heval vardı ya. Zelal Sidem hatırladın mı? Silahını bırakıp sınıra doğru TC'ye kaçarken yakalamışlar. Sonrada cezasını orada vermişler" ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nihal

bunlar millet ittifakının ortakları değilmi özellikle chp ve iyi partililerin erdoğanı devirme projelerinin baş kahramanları
  • Yanıtla
Avrupa ülkesinden gelen açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü! Darbe yapacaklar
Dünya

Avrupa ülkesinden gelen açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü! Darbe yapacaklar

Avrupa ülkesi Ukrayna’da dünya basınına bomba gibi düşen açıklama yapıldı. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in darbe ile indirileceği söyle..
Teröristbaşı Gülen’den şok CHP itirafı
Gündem

Teröristbaşı Gülen’den şok CHP itirafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve AK Parti iktidarını her fırsatta FETÖ’nün siyasi ayağı olmakla suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve p..
Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'
Gündem

Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'

Katıldığı televizyon programında Türkiye'nin dış politikasını değerlendiren sözde gazeteci İsmail Saymaz, İsrail ve Mısır ile ilişki kurulma..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı