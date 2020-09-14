İnfaz gerçeği teröristlerin telsiz konuşmalarıyla ortaya çıktı

Rojbin Varlı, Mayıs 2008'de, henüz 16 yaşındayken, PKK'lı teröristler tarafından kandırıldıktan sonra kaçırılarak Kandil'deki örgüt kamplarına götürüldü. Eline silah verilen Rojbin "Zelal Sidem" kod adıyla zorla terörist yapıldı.

Dağdaki ağır şartlara daha fazla dayanamayınca, Temmuz ayında silahını da bırakıp ailesine dönmek için kaçtı. Ancak teröristler tarafından yakalanarak infaz edildi. PKK ise 17 Ağustos'ta örgütün yayın organlarında, Rojbin'in 23 Temmuz'da Haftanin'de son mermisine kadar Türk askerleriyle çatışarak öldüğünü duyurdu.

5 gün önce sınır hattında 2 terörist arasında geçen telsiz konuşmasında "Senin hemşehrin heval vardı ya. Zelal Sidem hatırladın mı? Silahını bırakıp sınıra doğru TC'ye kaçarken yakalamışlar. Sonrada cezasını orada vermişler" ifadeleri yer aldı.