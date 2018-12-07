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Infantino sürpriz buluşmayı anlattı! 'Hayal kırıklığı yaşıyor'

FIFA Başkanı Gianni Infantino, G-20 Zirvesinde bir araya geldiği Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

07 Aralık 2018 Cuma 21:37
Infantino sürpriz buluşmayı anlattı! 'Hayal kırıklığı yaşıyor'

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme ile ilgili konuştu.

Erdoğan ile futbol üzerine bir sohbet gerçekleştirdiklerini söyleyen FIFA Başkanı, "Ben futbol için oradaydım ve Erdoğan ile birlikte futbol konuştuk. Bir lider ile bir araya geldiğimde, futbolda yeni gelişmeler gerçekleştirmeye çalışırım. Mesela İran'da 40 yıl sonra kadınların statlara girmesini diyalogla gerçekleştirebildik. Suudi Arabistan'da da geçen sene bunu başardık. Nasıl oldu bu? Herhalde Prens Selman ile bu konuda konuştuğum için olmuştur" dedi.

"Euro 2024 için hayal kırıklığı yaşıyor"

Erdoğan'ın kendisine EURO 2024 ile ilgili üzüntüsünü aktardığını kaydeden Infantino, "Erdoğan EURO 2024'ü alamadıkları için biraz hayal kırıklığı yaşıyordu. Kısa süre içinde Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağımı söyledim kendisine" diye konuştu.

"Herkesle görüşmeye çalışıyorum"

Herkesle görüşmeye açık olduğunu da vurgulayan yönetici, "Herkesle saygı çerçevesinde görüşmeye çalışıyorum. Birçok farklı kültür ve fikir var. Dünyanın tartıştığı birçok liderle bir araya geliyorum ama konuşmaz ve tartışmazsanız, hiçbir şey değişmez" mesajını yolladı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 21:37
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