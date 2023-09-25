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Yaşam İnek katili! Miras yüzünden gözü döndü
Yaşam

İnek katili! Miras yüzünden gözü döndü

Yeniakit Publisher
2023-09-25 19:27:00 -
İnek katili! Miras yüzünden gözü döndü

Samsun'da N.T. miras anlaşmazlığı nedeniyle gittiği evde kuzeni N.G.'ye ateş etti ancak N.G. kaçmayı başardı. Hızını alamayan N.T. ahırda bulunan 4 ineği katletti.

Olay, Samsun’un Ondokuzmayıs ilçesine bağlı Kertme Mahallesi’nde bugün saat 15.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre N.T., miras nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzeni N.G.’nin evine gitti. N.G. yaşanan tartışmanın ardından N.G.’ye tabanca ile ateş açtı. Şans eseri kurşunların isabet etmediği N.G., koşarak uzaklaştı. N.T. ise bu kez evin bahçesinde bulunan ahırdaki 4 büyükbaşı tabanca ile vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan N.T., ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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